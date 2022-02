Goed Nieuws: einde coronamaatregelen en gelukkige hondenbezitters

Midden in een turbulente week kunnen we wel wat goed nieuws gebruiken. Even stilstaan bij wat positieve verhalen, zoals een fantastische wetenschappelijke ontdekking over aarde die door Nederlanders is gedaan, maar ook de afschaffing van de coronamaatregelen en de terugkeer van de visdeurbel!

Einde coronamaatregelen Na al het heftige nieuws vergeten we bijna dat we vandaag, na ongeveer 2 jaar, afscheid nemen van bijna alle coronamaatregelen. Een ontzettend fijne mijlpaal, die hopelijk het einde van de pandemie inluidt. Je mondkapjes kun je weer thuis opbergen, tenzij je reist met het OV of per vliegtuig. Anderhalve meter afstand houden? Hoeft niet meer. Ook je QR-code wordt nergens meer gecheckt, tenzij je reist of een groot binnenevenement bezoekt. In dat laatste geval moet je een negatief testbewijs kunnen tonen. De horeca zal dit weekend gouden tijden beleven, want eindelijk vervallen de verplichte sluitingstijden. Je kunt weer tot diep in de nacht op stap. Een aantal basismaatregelen blijven nog even van kracht: Blijf thuis bij klachten, was vaak je handen en nies in je elleboog

Het thuiswerkadvies blijft nog even gelden

Ben je positief getest op corona? Dan ga je vijf dagen in quarantaine. Als je 24 uur klachtenvrij bent mag je weer naar buiten.

Reis je naar het buitenland? Check goed de regels die ter plaatse gelden.

Visdeurbel is weer 'open' Het was nogal nieuws: de introductie van een visdeurbel. Vorig jaar nog bijna bestempeld als 1 aprilgrap, maar niks bleek minder waar. Bij de Weerdsluis in Utrecht kunnen vissen passeren wanneer iemand op de deurbel drukt. Er is namelijk een livestream waarop je kunt zien wanneer vissen staan/ liggen te wachten. Houd de camera's op de website van de visdeurbel in de gaten. Leer je ook meteen meer over welke vissen er zwemmen in de Utrechtste grachten.

Het hoge ogen scorende Elden Ring is uit Een game van From Software, daar wordt altijd naar uitgekeken, maar wel met een bepaalde mate van angst en beven. Waarom? Het is de studio achter de Dark Souls-games: één van de moeilijkste games op aarde. Nu heeft het een spel gemaakt en wist daarvoor de schrijver van Game of Thrones aan te trekken om het verhaal in het spel voor zijn rekening te nemen. Elden Ring is vele jaren in ontwikkeling geweest, maar eindelijk is hij er. En hij stelt niet teleur: met een gemiddelde van 98 procent op Metacritic kunnen we spreken van misschien wel de game of the year. Nu uit op PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X.

Het eerste land op aarde is 3,7 miljard jaar oud Een Nederlandse ontdekking op wetenschappelijk gebied laat zien dat het eerste land veel langer geleden verscheen dan we dachten. Aarde ontstond ongeveer 4,5 miljard jaar geleden, maar het eerste land is iets jonger. Dat verscheen namelijk 3,7 miljard jaar geleden. Eerder werd gedacht dat dat een miljard jaar later was. De onderzoekers kwamen tot deze ontdekking omdat ze onderzoek deden naar de eerste grote landmassa’s. Het eerste land dat boven de zeespiegel verscheen, deed dat dus veel eerder dan we aanvankelijk dachten. In India, Zuid-Afrika en Australië zijn de oudste gesteenten gevonden, maar dat wil niet zeggen dat het ook die gebieden zijn die het oudst zijn. Welk land het precies is, dat weten we dus niet. Maar toch, een leuke vondst van mensen die in een land leven dat nog steeds voor een kwart onder de zeespiegel ligt.

Mensen met een hond raken minder snel invalide Er zijn veel redenen om een hond te nemen, maar aan deze reden heb je nooit gedacht: je raakt minder snel invalide als je een hond hebt. Dit blijkt uit een grote studie onder 11.000 Japanners tussen de 65 en 85 jaar oud. Het bleek dat mensen met een hond minder risico hadden op een beperking dan mensen die hun levenlang hondloos zijn geweest. Ongeacht je burgerlijke staat, ervaringen met chronische ziekten: je kon als je een hond had rekenen op 50 procent minder kans op een handicap. Het heeft er waarschijnlijk onder andere mee te maken dat je met een hond nu eenmaal veel naar buiten moet: buiten zijn, wandelen, het zijn gezonde dingen. Daar moet het wel aan liggen, want voor kattenbezitters gaat deze mooie vondst helaas niet op.