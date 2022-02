Goed Nieuws: back to the 00's met Hitzone en een ontplofte ster

Het is vrijdag en tijd voor een artikel vol goed nieuws om je weekend mee af te trappen. Nu was het sowieso een week vol fijne berichten: we nemen afscheid van de meeste coronamaatregelen en zijn behoorlijk succesvol op de Olympische Spelen. Maar er is meer goed nieuws. Deze week blikken we onder andere terug op de 00's omdat de laatste Hitzone verschijnt en een adembenemend mooie ontplofte ster.

Bekende filmlocaties in het echt Sommige filmplekken zijn zo bekend dat je benieuwd bent of het er 'in het echt' ook zo uitziet. Het enorme huis uit Home Alone bijvoorbeeld, of het huis uit Psycho. De Amerikaan Paul Slettery besloot er zelf een kijkje te gaan nemen en legde een lijstje aan met bekende plekken uit films en tv-series. Hij bekeek of de huizen, parken en straten er nog net zo bij staan als hoe wij ze allemaal kennen. Gelukkig deelt hij zijn bevindingen met ons op zijn Instagramaccount. Kunnen we mooi meegenieten en soms gniffelen om de vergane glorie.

00's throwback: de allerlaatste Hitzone De eerste cd van Hitzone verscheen in 1998, maar we kunnen wel stellen dat de populariteit van de cd's vooral in de 00's op z'n hoogtepunt was. Op de verzamelalbums van Hitzone stonden alle grote hits en die wilde je destijds hebben. Want je favoriete muziek streamen on demand kon toen nog niet. We vergeten dat soms bijna, maar het was óf een cd of de radio aanzetten óf wachten tot de videoclip van je favoriete nummer werd uitgezonden op MTV, TMF of The Box. Het is wel mooi geweest met Hitzone, want na 24 jaar verschijnt nu de allerlaatste. Geniet van deze compilatie en speel de Hitzone playlists eens af voor een echte 00's throwback. Leuk weetje: het bestverkochte Hitzone-album is nummer 8, met onder andere Mambo No. 5 van Lou Bega en If ya gettin' down van 5ive.

Het jaar van de tijger In het Chinese jaar van de tijger blikt het Wereld Natuur Fonds terug op het behoud van deze prachtige dieren. Ze worden al jaren ernstig met uitsterven bedreigd en dat is alarmerend. Zo'n prachtig dier mag toch niet van de aardbodem verdwijnen? In de afgelopen jaren heeft het WNF dan ook heel hard gewerkt aan het laten groeien van de tijgerpopulatie. Met succes en dat is goed nieuws, maar we zijn er nog lang niet. Daarom zetten we de tijger extra in het zonnetje vandaag. Want, zoals het WNF zelf al zegt, dit dier is van zichzelf al 'extra' toch?

Doctor Strange is weer heerlijk strange in de nieuwe Marvel-trailer Heb jij een droom die vaak terugkomt? Het is vast niet dezelfde droom als Doctor Strange elke nacht heeft. Hij gaat, mede naar aanleiding van zijn recente avonturen met Spider-Man, op zoek naar antwoorden over de multiverse en de realiteit. 6 mei zien we of hij antwoorden krijgt, want dan verschijnt Doctor Strange in the Multiverse of Madness in de bioscoop.

LEGO komt met Horizon Forbidden West-set LEGO mag inmiddels wel een vaste plek in onze rubriek claimen, want we raken er niet over uitgepraat. LEGO Mario schijnt een groot succes te zijn, dus LEGO lijkt meer te willen investeren in de gamegerelateerde sets. Zo komt het nu met een nieuwe stapel steentjes in de vorm van een Tallneck uit Horizon Forbidden West. Het bouwwerk bestaat uit 1222 steentjes en verschijnt op 22 mei voor 80 euro. De game loopt erg goed, dus het zal ons niets verbazen als dat straks ook voor de LEGO-set geldt.

Zo ziet een ontplofte ster eruit IXPE is een observatorium dat afgelopen december werd gelanceerd. Die Imaging X-Ray Polarimetry Explorer levert nu al goed werk af, want het toont Cassiopeia A. Ooit was het een ster, maar in de zeventiende eeuw is deze ontploft. Hoewel dat akelig klinkt, blijkt het eindresultaat van die ontploffing fenomenaal als je ernaar kijkt vanuit de invalshoek van schoonheid: