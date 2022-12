Gelukkig nieuwjaar! De leukste tweets van Oudjaarsavond 2022

2023 is nog maar een paar uur bij ons vandaan en dat betekent dat menig Nederlander al vol zit van de oliebollen, een tikkeltje tipsy is van de drank en al een heel programma heeft uitgestippeld voor het afsteken van het vuurwerk. Of niet: veel Nederlanders spenderen deze avond liever nuchter met een gezelschapsspelletje of een leuke oudejaarsconference op televisie. Voordat we leuke tweets over Oudjaarsavond 2022 met je delen, gaan we eerst kijken wat 2023 zoal te brengen heeft.

2023 staat voor de deur en we hebben je al meegenomen in wat er allemaal qua ruimte-avonturen staat te gebeuren. Er is echter meer. Vanaf 1 januari veranderen er vanuit de overheid al allerlei dingen: het minimumloon gaat omgaam, net als de WW en WAO. Voor inkomens tot 73.031 euro gaat bovendien de inkomstenbelasting omlaag. Daarnaast is vanaf 1 januari de helmplicht voor de snorfiets van kracht en is lachgas vanaf morgen officieel verboden (tenzij je het voor medische of technische doeleinden gebruikt).

Je zou door alle ellende van 2022 voor wat betreft oorlog en economie denken dat 2023 er ook alleen maar vervelend uitziet, maar dat is niet zo. Bovendien heeft 2022 ons ook veel goede dingen gebracht: we hebben geen coronalockdowns meer hoeven te verduren en we hebben een prachtige, zonnige zomer gehad. Dingen waarvoor we dit jaar dankbaar mogen zijn. Verder hebben we ook een heel fijne Top 2000 kunnen beluisteren, waarvan traditiegetrouw iets voor twaalven weer de klanken klinken van de nummer 1, Bohemian Rhapsody.

Volgens experts hebben we in 2023 nog meer behoefte aan nostalgie en veiligheid, wat een logische conclusie is na veel jaren van onzekerheid. Tradities geven houvast. Dat knusse, gezellige Hollandse thuisleven zou nog belangrijker worden in 2023, mede omdat veel mensen de polarisatie helemaal zat zijn.

Voor ouders goed nieuws: de kinderopvangtoeslag gaat per 1 januari omhoog en eindelijk hebben beide ouders automatisch ouderlijk gezag wanneer zij een kind erkennen. De kinderbijslag gaat ook omhoog. Fijn, want de prijzen voor paspoorten en identiteitskaarten gaan helaas ook omhoog: volwassenen zijn maximaal 77,87 euro kwijt voor een paspoort en kinderen 58,89 (!) euro. Ken je iemand die inburgerd, laat hem of haar dan weten dat de wet- en regelgeving rondom inburgering deels wijzigt. Voor jongeren wordt het soepeler.

Jaar van het konijn

De Chinezen vieren in 2023 weer een nieuw jaar van het konijn. Schoonheid en gezondheid zijn belangrijk voor konijnen uit de Chinese astrologie. Konijnen zijn openminded, maar kunnen ook erg emotioneel reageren, wat wel weer goed past bij die behoefte aan nostalgie. Nostradamus zou over 2023 hebben voorspeld dat er twee grote partijen zich zullen verenigen, waarbij hoopvol wordt gedacht aan Rusland en Oekraïne. Ook zegt de filosoof iets over een vuur op Mars, al is het niet duidelijk of hij de planeet bedoelt of wellicht refereert aan de oorlogsgod. Klinkt in ieder geval niet heel positief…

Lijkt dit je allemaal niks en wil je lekker wegvliegen naar een land waar het hopelijk beter is? Dan hebben we nog een klein beetje slecht nieuws voor je: een vliegticket gaat ook omhoog in prijs. De vliegbelasting was altijd 7,95 euro per vliegticket, maar dat wordt in 2023 26,43 euro. Sowieso wordt 2023 helaas het jaar waarin we zien dat veel dingen duurder worden.