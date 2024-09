Fietsers, wind mee maakt je uiteindelijk niet sneller

Wind mee

Wind mee voelt altijd heerlijk: je zoeft over de weg alsof Moeder Natuur je net als een echte moeder een duwtje in de rug geeft. Je voelt je koning te rijk, het fietspad van jou en je bent toch nog op tijd voor die meeting. Heb je wind tegen, dan is het een ander verhaal. Als de wind maar stevig genoeg is, dan zit menig fietser scheldend op zijn stalen ros. Althans, wanneer dit een niet-elektrisch exemplaar is. We weten allemaal waarom e-bikes zo razend populair zijn in Nederland. Niet alleen omdat we nu eenmaal een fietsland pur sang zijn, maar omdat je altijd wind tegen hebt en de e-bike daar goed tegen bestand is.

Nu lijkt het misschien alsof alles zoveel soepeler gaat met wind mee, maar zodra je wind tegen hebt op eenzelfde stuk, blijk je helemaal geen tijd te winnen. Amerikaanse onderzoekers hebben dit getest bij mensen die aan ‘everesting’ doen. Dat heeft niets te maken met altijd rusten: het is een training waarbij je uiteindelijk de Everest qua kilometers ‘befietst’. Je rijdt dus steeds een berg op, net zo lang tot je de hoogte van Mount Everest hebt bereikt: 8.480 meter. De vraag daarbij is: kan een stevige wind in de rug beïnvloeden welke tijd een fietser rijdt? Gaat hij sneller? Een nieuw onderzoek stelt dat dat niet zo is.