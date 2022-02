Einde F1-seizoen krijgt toch nog een vervelend staartje

Ik zal het allemaal niet nóg een keer oprakelen, want bij velen zal de bizarre en epische ontknoping van het afgelopen Formule 1 seizoen nog op het netvlies gebrand staan. Mercedes slaagde er in de dagen na de laatste Grand Prix niet in haar protesten rondom de ietwat controversieel verlopen laatste raceronde te laten landen bij de FIA. Althans, de protesten werden afgewezen. Sindsdien, dat was in ieder geval in de geruchtencircuits geen geheim, richtte de Duitse renstal al haar woede en pijlen op de wedstrijdleider, Michael Masi. Die werd door Toto Wolf en zijn kompanen toch vooral gezien als de grote boosdoener.

Masi aan de kant gezet

Vandaag is bekend geworden dat de FIA na langdurig onderzoek concludeert dat de handelswijze van wedstrijdleider Masi in de laatste ronden van de Grand Prix van Abu Dhabi, tegen de regels was. Daarom moet – ongetwijfeld tot vreugde van Mercedes – de relatief onervaren wedstrijdleider nu alsnog het veld ruimen. Sterker nog, hij wordt vervangen door twee personen én een soort van VAR… Die wordt overigens niet de Video Assisted Referee genoemd, maar Virtual Race Control Room. De twee nieuwe wedstrijdleiders gaan elkaar afwisselen. Het zijn Niels Wittich en Eduardo Freitas, afkomstig uit de rallysport en het World Touringcar Championship.

Eerder werd al bekend dat teambazen vanaf dit jaar tijdens de races niet meer rechtstreeks met de wedstrijdleiding kunnen communiceren. Het voortdurende gejank en gescheld na (vermeende) incidenten moet afgelopen zijn, zo vond de FIA. Wat er nu met Michael Masi gebeurd? De FIA gaat hem in ieder geval nog een andere job binnen de racerij aanbieden, zo maakte FIA directeur Mohammed Ben Sulayem bekend.