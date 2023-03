E-Bike steeds vaker voor woon-werkverkeer

Om een e-bike te kopen gaan we nog altijd veel naar de fysieke fietsenwinkel, al ziet GfK wel een stijging in de online verkoopcijfers van e-bikes. Vorig jaar maakte ongeveer 90% van de consumenten in Nederland die naar een winkel gingen een proefrit om de e-bike te testen, voordat de nieuwe e-bike gekocht werd. In Duitsland is dat ruim 80%.

Merkwinkel populair in Nederland, België en Duitsland

Van alle elektrische fietsen die in Nederland en België in een fysieke winkel gekocht werden, deed driekwart (75%) van de kopers dat bij een merkwinkel van de fietsenfabrikanten (zoals Stella). In Duitsland koos ruim twee derde (70%) van de e-bike kopers voor een merkwinkel.

In Frankrijk en Italië worden de meeste e-bikes juist bij winkels met sportartikelen verkocht (zoals Decathlon). In Frankrijk zijn die winkels goed voor de helft van alle offline verkochte e-bikes. In Italië is dat 30 procent.



Voor de E-bike Monitor doet GfK onderzoek in vijf landen: Nederland, België, Duitsland en sinds dit jaar ook Frankrijk en Italië.