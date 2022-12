Doorbraak kernfusie-research van maanlanding-achtige proporties

Het is een grote dag voor de wereld: de Amerikanen zou het gelukt zijn om door kernfusie veel meer energie op te wekken dan ooit tevoren. Het probleem met kernfusie is dat er ook veel energie in moet worden gestopt, maar dat zou mede door deze uitvinding verleden tijd zijn.

Kernfusie

De doorbraak komt vanuit het Amerikaanse DOE National Laboratory en is nog niet helemaal officieel aangekondigd, maar er is al genoeg eerder duidelijk geworden. Het hoofdnieuws is dat er dus kernfusie kan plaatsvinden waarbij er minder energie wordt gebruikt dan er uiteindelijk ontstaat door de fusie en dat is groot nieuws. Dat is nog nooit eerder gelukt. Er werd door laser 2,1 megajoule energie verbruikt om 2,5 megajoule (misschien zelfs 3 megajoules) op te wekken. Dat deden de onderzoekers door een soort nepzon te maken op aarde.

Waarom dat zo goed is? En is het klimaatprobleem nu opgelost? Zeker niet. Het voordeel aan kernfusie is weliswaar dat er geen broeikasgassen vrijkomen en er bovendien zo min mogelijk kernafval ontstaat, maar de klimaatverandering is er nog steeds. Bovendien is het alleen nog een onderzoek: voor dit nog dieper onderzocht is en ook daadwerkelijk op grotere schaal kan worden toegepast, zijn we weer jaren verder, misschien wel decennia. Het is overigens geen toepassing voor in kerncentrales. Je zou denken dat daar kernfusies plaatsvinden, maar dat is niet het geval. In een kerncentrale wordt kernsplijting toegepast. Daarbij wordt een instabiele atoomkern in twee kernen gespleten, waardoor er veel energie vrijkomt. Kernfusie vlecht de boel juist steviger bij elkaar. Dat kan alleen bij extreme druk en hoge temperaturen.