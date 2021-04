Deze winkels verdwenen de afgelopen jaren uit het straatbeeld, is er nog toekomst voor fysieke winkels?

Van Bart Smit tot V&D: niet alle winkels van vroeger vind je nog terug in de winkelstraten. Het sentiment rondom het verdwijnen van de V&D was groot. Zo'n 'echt Nederlandse' winkel die ten onder ging, hoe was dat mogelijk? Het lijkt soms of de ene na de andere winkelketen ermee stopt, maar is dat echt zo? Welke winkels zijn verdwenen en wat is de invloed van alle lockdowns geweest op faillissementen? Wij zochten het uit!

In totaal nam het aantal fysieke winkels sinds 2010 af met bijna 14 procent. Waar winkels verdwijnen, openen er ook nieuwe zaken hun deuren. Die zijn vooral actief in computers en software. Maar ook het aantal bakkers en antiek- en tweedehandswinkels nam toe.

Het kan geen verrassing voor je zijn dat het aantal webshops enorm is toegenomen het afgelopen jaar. Nu we door de coronacrisis lange tijd aan huis gekluisterd waren en winkels gesloten, bestelden we veel meer online. Sinds 2010 verviervoudigde het aantal webshops , zo maakt het CBS vandaag bekend. Ondanks de sluiting van veel winkels tijdens de lockdowns, valt de invloed van de coronacrisis mee. Op 1 januari van dit jaar waren er ongeveer 900 minder winkels dan een jaar geleden, ondanks de crisis is dat iets lager dan de gemiddelde afname van de laatste jaren. In 2020 verdwenen vooral winkels die lectuur en schrijfwaren verkochten, gevolgd door kledingwinkels.

Maastrichtenaren hebben meeste keus

Van alle grote gemeenten heeft Maastricht de hoogste winkeldichtheid. Het is inderdaad een stad waar je lekker kunt winkelen. Ook in Amsterdam en Den Bosch is de winkeldichtheid hoog. In 61 procent van de gemeenten in ons land daalde de winkeldichtheid, in Hendrik-Ido-Ambacht het meest.

In 2020 verdween een aantal grote, bekende ketens. Onder andere Didi, Sandwich, Smit Mode, en conceptstore Hutspot sloten hun deuren. Begin 2021 werd bekendgemaakt dat ook de winkels Miss Etam en Steps uit het straatbeeld verdwijnen.

Bekende winkelketens die inmiddels zijn verdwenen

Als we Nederlanders op social media mogen geloven, wordt de V&D nog steeds gemist. Blijkbaar was er toch te weinig markt voor de producten die het warenhuis verkocht. Er is trouwens weer een webshop, maar of dat de V&D nu echt nieuw leven in kan blazen?

Maar er zijn meer bekende winkelketens verdwenen de afgelopen 10 tot 15 jaar. Die je misschien zelfs bijna vergeten was. Een opfrisronde!

Free Record Shop : de komst van digitale muziek bleek het begin van het einde voor de CD-winkels van Free Record Shop.

: de komst van digitale muziek bleek het begin van het einde voor de CD-winkels van Free Record Shop. Megapool en de Harense Smid : winkels waar je vroeger witgoed kocht. Coolblue heeft een groot deel van deze markt opgesnoept.

: winkels waar je vroeger witgoed kocht. Coolblue heeft een groot deel van deze markt opgesnoept. Edah, Konmar en Super de Boer : supermarkten die de oorlog van AH en Jumbo niet konden winnen.

: supermarkten die de oorlog van AH en Jumbo niet konden winnen. Schoenenreus : een soort Action voor schoenen en kleding, die je jarenlang in elke grote en kleine stad op een A-locatie kon vinden.

: een soort Action voor schoenen en kleding, die je jarenlang in elke grote en kleine stad op een A-locatie kon vinden. Mexx : een Nederlands modemerk dat in de jaren 90 en 00 populair was en veel eigen winkels had. Ze verkopen trouwens nog wel online hun kledingmerk en schoenen.

: een Nederlands modemerk dat in de jaren 90 en 00 populair was en veel eigen winkels had. Ze verkopen trouwens nog wel online hun kledingmerk en schoenen. Expo : dé winkel voor onzincadeaus, hebbedingen, posters en fotolijstjes.

: dé winkel voor onzincadeaus, hebbedingen, posters en fotolijstjes. CoolCat : dit was de winkel waar je als puber in weinig rust (want knetterharde muziek gegarandeerd) naartoe ging om de laatste betaalbare mode te shoppen.

: dit was de winkel waar je als puber in weinig rust (want knetterharde muziek gegarandeerd) naartoe ging om de laatste betaalbare mode te shoppen. Men at Work: het kleine warenhuis met verschillende merken bleek geen hit meer te zijn.

het kleine warenhuis met verschillende merken bleek geen hit meer te zijn. SuperTrash : het populaire merk van Olcay Gulden draaide verlies en moest in 2018 de deuren sluiten.

: het populaire merk van Olcay Gulden draaide verlies en moest in 2018 de deuren sluiten. Kijkshop: de wat vreemde formule van Kijkshop bleek in 2018 niet meer toekomstbestendig.

Ondanks alle faillissementen lijkt er zeker nog ruimte te zijn voor fysieke winkels. We hebben de echt Nederlandse Bijenkorf en HEMA nog en veel kleine winkels hebben nog een toegevoegde waarde ten opzichte van webshops. Het aanbod verandert dus, maar we geloven niet dat we straks echt alles online kopen.