Deliveroo verdwijnt waarschijnlijk uit Nederland

Wie wel eens kant-en-klaar eten besteld doet dat waarschijnlijk bij Thuisbezorgd. De maaltijdbezorgdienst heeft vrijwel de hele Nederlandse markt in handen. Voor concurrenten als Deliveroo en Uber Eats is het moeilijk daar iets van af te snoepen. Dat heeft Deliveroo doen besluiten om een vertrek uit Nederland voor te bereiden. In een blog schrijft de maaltijdbezorgdienst dat het de moeilijke beslissing heeft moeten nemen om ‘een consultatie te starten over voorstellen om onze activiteiten in Nederland te beëindigen.’

Geen rol van betekenis

Deliveroo is naar eigen zeggen een serieuze speler in vrijwel alle landen waar het actief is. Behalve in Nederland dus. Volgens informatie van de Telegraaf zou de Nederlandse omzet amper 1 procent van het totaal bedragen. En dat is dus niet genoeg om de dienstverlening in ons land staande te kunnen houden.

Deliveroo stelt in het blog dat het bedrijf alleen actief blijft in markten waar ze een serieuze rol kunnen spelen (lees ook: genoeg geld kunnen verdienen). “Bij Deliveroo hebben we een missie om de allerbeste maaltijdbezorgservice ter wereld te creëren. Waar we deze verantwoordelijkheid niet kunnen vervullen op de niveaus die we verwachten en die u verdient, zullen we niet opereren”, aldus Deliveroo.

Eind november

Vandaag (woensdag) worden de medewerkers van de maaltijdbezorgdienst ingelicht over de plannen. Daarbij is de kans dus heel groot dat die te horen krijgen dat ze voor het eind van dit jaar een andere baan moeten zoeken. Restaurants die nog een overeenkomst met Deliveroo hebben zullen tot de laatste dag (of snik) ondersteund worden. De komende periode staat in het teken van het zoeken naar alternatieven om de dienstverlening mogelijk tot te kunnen voortzetten, maar de kans daarop lijkt klein.

Deliveroo verwacht dat dit proces ongeveer 4-6 weken zal duren. Doel is om een oplossing te zoeken waar alle partijen (personeel, vakbonden en klanten) tevreden mee zijn. Als vervolgens blijkt dat ze Nederland inderdaad gaan verlaten, dan zal dat hoogstwaarschijnlijk aan het eind van november gebeuren.