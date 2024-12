De Top 2000 van 2024 is begonnen: alles wat je moet weten

Elk jaar zijn er ook wel speciale acties om bepaalde nummers hoog te krijgen. We weten nog goed dat mensen per se de soundtrack van Pokemon in de lijst wilden, maar vorig jaar was het bijvoorbeeld Caroline van der Plas die Sweet Caroline van Neil Diamond in de top 10 wilde krijgen: het werd plek 71. Vaak zijn het ook de mensen die dat jaar overleden en muziek hebben gemaakt: we vinden dat die dan voor eeuwig een plekje in de top 2000 van dat jaar verdienen. Dit jaar is dat ook: Dermot Kennedy’s nummer is het favoriete nummer van Eva Hermans-Kroot, een bekende blogger die overleed in de stemweek.

Bekende deejays

Bekende deejays die de Top 2000 al jaren presenteren zijn onder andere Gijs Staverman, Ruud de Wild, Emmely de Wilt, Bart Arens, Wouter van der Goes (die dit jaar voor het eerst niet te horen is na 10 jaar) en Jan-Willem Roodbeen. Maar door de jaren heen zijn het vele verschillende deejays geweest. Positie 1 van de lijst is eigenlijk altijd Bohemian Rhapsody van Queen, met een paar keer een uitstapje naar een ander, namelijk Avond van Boudewijn de Groot, Roller Coaster van Danny Vera, Imagine van John Lennon en Hotel California van de Eagles. Waarschijnlijk is het niet eens dat we het Queen-nummer echt het beste allertijden vinden: het is vooral dat we gewend zijn om het nieuwe jaar toch enigszins in te luiden met dit nummer. Verder zijn vooral de 70’s en het jaar 1969 enorm populaire jaren qua muziek in de Top 2000. De meeste nummers zijn van mannen (verreweg zelfs, in 2018 bleek 16 procent een vrouwelijke artiest betrof) en dan wel uit het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten, maar dat zal geen verrassing zijn.