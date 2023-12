Dit is de meest indrukwekkende mash-up van de Top 2000 editie 2023

Dit jaar is de 25e editie van de Top 2000. De lijst der lijsten, samengesteld door enthousiaste fans en luisteraars. Het is het muzikale slotakkoord van de NPO Radio 2. Met als hoogtepunt de top 10, de top 3 en de onbetwiste #1, het inmiddels volledig platgedraaide Bohemian Rapsody. Spanning aan de top is er nauwelijks hoewel we dat misschien iets moeten nuanceren. In 2020 wordt de superband uit de UK verslagen door onze eigen Danny Vera, een wereldwonder, waarschijnlijk eenmalig maar toch. Bekijk de video waarin Danny het succes van Roller Coaster probeert uit te leggen.



Dat de Top 2000 waarschijnlijk grotendeels wordt samengesteld door een oudere generatie blijkt wel uit de top 10 want Bohemian Rhapsody van Queen, Hotel California van de Eagles en Stairway To Heaven van Led Zeppelin staan alledrie al 25 jaar in de top van de hitlijst. Je vraagt je af of het inmiddels en soort auto-pilot is geworden en mensen vanzelfsprekend kiezen. Het is in ieder geval voer voor psychologen.



De Beatles en Stones nog steeds niet in de top

Dat de Beatles, de Rolling Stones, Abba en Michael Jackson ontbreken in de absolute top is al veel vaker uitgelegd, dat Creep (Radiohead) op het eervolle plek 50 staat is natuurlijk een schande. Er is gewoon te veel mooie muziek waarvan soms de covers dan weer beter zijn dan het origineel. Zo zou ‘While My Guitar Gently Weeps’ best hoger mogen staan. Maar wat moet je dan met de cover waarin Prince meespeelt, als dat niet minimaal top-25 is..