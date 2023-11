25e editie maakt van de Top 2000 de Top 2500

Jan-Willem Roodbeen presenteert dit jaar de Top 2000 voor de achttiende keer - een record: “ Ik vind het mooi om te zien dat de tijdgeest ieder jaar door de Top 2000 waait. Luisteraars willen overleden muzikale helden eren of stilstaan bij het stoppen van een band, zoals bij Golden Earring of De Dijk. Toen de boeren in actie kwamen stond Normaal heel hoog. In ‘coronajaar’ 2020 maakte Heroes van David Bowie een flinke sprong vooruit, voor veel stemmers een ode aan het personeel in de zorg. Peter R. de Vries werd herdacht met zijn favorieten A Whiter Shade Of Pale van Procol Harum en Guaranteed van Eddie Vedder. Zo drukt het jaar elke editie een eigen stempel op de Top 2000. ”

De Top 2000

De NPO Radio 2 Top 2000 is één van de grootste radio- en muziekevenementen van Nederland, waar jaarlijks circa 10 miljoen mensen naar kijken en luisteren. De lijst der lijsten wordt elk jaar samengesteld door het publiek.

De 25ste Top 2000 is te zien en te horen vanaf eerste kerstdag 00.00 uur tot en met oudejaarsavond. De uitzending vanuit het Top 2000 Café in Beeld & Geluid in Hilversum is 24 uur per dag te volgen via NPO Radio 2, nporadio2.nl, NPO 1 extra en ’s nachts op NPO 3. De NTR verzorgt de televisie-uitzendingen De magie van 25 x Top 2000, Top 2000 Quiz, Top 2000: The Untold Stories en Top 2000: De Opening op NPO 3 en Top 2000 a gogo op NPO 1.

[Fotocredits - Patrick Daxenbichler © Adobe Stock]