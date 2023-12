Top 2000: elke jaar dezelfde oude liedjes? Of toch niet?

Het is dit jaar alweer de 25e editie van de Top 2000. Al jaren verreweg de baas van alle ‘lijstjes’ die aan het eind van een jaar samengesteld en gepresenteerd wordt. In tegenstelling tot veel andere eindejaarslijsten – Beste films, series, games, het Woord van het Jaar, tientallen trendlijstjes, nieuws, politiek en dergelijke - wordt de Top 2000 door ons, het publiek, samengesteld en in zeven dagen, tussen 25 en 31 december (23u59) live op NPO Radio 2 en NPO 1 Extra uitgezonden vanuit het Top 2000 Café in Beeld en Geluid. Enfin, de beelden van hossende, in kerst of fanshirts uitgedoste gezinnen die er alles aan doen om even in beeld te komen, zullen bij velen wel bekend zijn.

Elk jaar ‘The Same Old Songs’?!

Toch is er ook wel wat kritiek over de Top 2000. De lijst zou vooral een verzameling zijn van dezelfde ‘oude’ liedjes. Zo staan in de Top 10 al jaren nagenoeg dezelfde nummers, met Bohemian Rhapsody als aanvoerder. In 20 van de 25 edities stond Queen hiermee namelijk op de eerste plek, ook dit jaar weer.

Kortom, de Lijst der Lijsten zoals de NPO2 DJ’s het zelf noemen, is een verzameling van ‘The Same Old Songs’. Een nummer van de Four Tops dat zelf overigens niet in de lijst staat, maar dit ter zijde.

Hoe oud zijn de Top 2000 liedjes dan?

Als we er even aannemen dat alles wat ouder is dan de jaren 80 – die luisteraars zijn inmiddels tussen de 34 en 43 – onder de noemer ‘oude meuk’ scharen, dan geldt dat voor iets meer dan een kwart van de Top 2000, om precies te zijn 579 liedjes. In 1999, bij de eerste editie, bestond ruim twee derde van de lijst uit nummers die ouder waren dan 1980 – 1359 nummers.

Het oudste liedje dateerde toen uit 1924, Rhapsody in Blue van George Gershwin. Destijds stonden er ook nog artiesten uit de jaren 30 en 40 in de Top 2000, zoals Billie Holiday, Glenn Miller, Duke Ellington, Judy Garland, Vera Lynn en Marlene Dietrich. Twaalf jaar later, in 2010, was het aandeel oude nummers (van voor 1980 dus) al gedaald naar 1041 van de 2000. Dit jaar zijn dat er zoals gezegd nog maar 579.

Een snelle zoektocht in de lijst van dit jaar leert ons al snel dat er negen nummers uit de jaren 50 in staan. Drie van Elvis, een van Jacques Brel, Chuck Berry, Johnny Cash, Fats Domino, Ella Fitzgerald en onze eigen Dorus (Twee Motten). Het oudste nummer dateert uit 1956. Kortom, in 25 jaar tijd zijn bijna 800 nummers uit de Top 2000 vervangen door nieuwere muziek.