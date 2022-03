De maandelijkse luchtalarmtest ten tijde van oorlog

Het is weer de eerste maandag van de maand. Traditioneel worden op die dag, precies om 12 uur, in heel het land de bekende luchtalarm sirenes getest. Het moge duidelijk zijn dat met de oorlog in Oekraïne en de nucleaire dreiging die Vladimir Putin al aan het adres van het ‘Westen’ uitgesproken heeft, het loeien van de sirenes een beladen onderwerp is en zeker nu voor paniek of onrust kan zorgen.

Er is voorshans nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn

Daarom benadrukken de veiligheidsregio’s en de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veilgiheid (NCTV) deze keer nog maar eens dat het loeien van de sirenes om 12 uur ook nu gewoon een test is. "Vanwege de oorlog in Oekraïne zou onrust kunnen ontstaan door het afgaan van de sirenes. Daarom kondigt de overheid de maandelijkse test van de sirenes deze keer extra aan", zo melden de veiligheidsregio's op hun website.

Met andere woorden: Schrik niet!. Er is voorshans nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn. Iconische woorden die de toenmalige premier Colijn in 1936 bezigde tijdens een radiotoespraak naar aanleiding van de toenemende politieke spanningen in Europa. In Duitsland was een dictator aan de macht – wiens naam wij allemaal wel kennen – die langzaam maar zeker zijn ‘ambities’ voor meer ‘Lebensraum’ liet blijken. We weten inmiddels ook allemaal wel waar die ambities uiteindelijk toe leidden.