De grootste muurschildering van Europa vind je in Heerlen

Heerlen was ooit het hart van het Limburgse kolenmijngebied. Velen zullen de stad echter vooral kennen vanwege haar niet al te beste reputatie op het gebied van drugsproblematiek in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. Dat, mag ik als geboren en getogen Heerlenaar wel zeggen, is inmiddels wel verleden tijd. De bruisende, levendige, sfeer van de eerste helft van de 20e eeuw is echter nog lang niet terug. Maar, er is hoop.

Mural van 15.000 vierkante meter

Zo is de stad nu de plek waar je de grootste muurschildering van Europa kunt bewonderen. Die is de vinden op, heel toepasselijk, de plek waar in de jaren 70 de laatste Nederlandse kolenmijn stond en gesloopt werd. Op die plek verrees uiteindelijk een nieuwe wijk waarvan de gebouwen nu dus met een muurschildering van maar liefst 15.000 vierkante meter opgefleurd zijn.

Het is voor liefhebbers van muurschilderingen overigens sowieso de moeite waard om Heerlen eens te bezoeken. In het centrum van de stad vind je inmiddels tientallen murals die van de betonnen jungle een street art museum maken. Je kunt met behulp van een interactieve plattegrond van de Stichting Street Art precies zien waar je alle murals kunt bezichtigen. Op zondag worden ook rondleidingen georganiseerd, met een gids.