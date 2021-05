De dag van de verpleging: hulp is onderweg!

Vandaag is het de dag van de verpleging, maar eigenlijk beleven we die dag natuurlijk al meer dan een jaar. De mannen en vrouwen die in de verpleging werken in ieder geval wel, zeker als het gaat om de werkdruk die zij voelen. Als waardering komt af en toe een applausje, bloemetje, ballonnetje, kaartje… en, ow ja… een bonus. Toch is dat doorgaans niet de belangrijkste reden waarom iemand ervoor kiest in de verpleging te gaan werken. Het is, hoe cliché dit ook mag klinken, een roeping!

Van Florence Nightingale…

Dat was het ook al voor de grondlegger van de moderne verpleegkunde, Florence Nightingale. Een intelligente en goed opgeleide Britse aristocratendochter die voorbestemd was een rijk, rustig en welgesteld leven te leiden. Tot groot verdriet, en met veel tegenstand, van haar ouders besloot Florence echter haar roeping, die tot haar gekomen was via de stem van God, te volgen en zich in te gaan zetten voor de verzorging van zieken en gewonden.

Vanaf haar eerste grote klus, het opzetten van een ‘ziekenhuis’ voor gewonde en zieke Britse soldaten in de Krim, werd al duidelijk dat Florence over een bijzonder organisatietalent, doorzettingsvermogen en geduld beschikte. Haar scholing en kennis op het gebied van statistiek en wiskunde zette in om met ‘data’ aan te tonen waar de schoen in de verpleegkunde van de 19e eeuw wrong. Uiteindelijk startte Florence Nightingale een van de eerste verpleegstersopleidingen en schreef ze diverse boeken over verpleging en sociale hervormingen, waaronder ook het handboek voor de verpleging, ‘Notes on Nursing: What it is, and What its not’.