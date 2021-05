​De allerbeste pro-vaccinatie campagne ligt nog in het verschiet

Terwijl het begin van het einde van de coronacrisis in zicht lijkt, tekent zich er een tweedeling binnen de samenleving af van enerzijds een ruime meerderheid die zegt zich te willen laten vaccineren en van anderzijds een substantiële minderheid die zegt daarvan vooralsnog af te willen zien. Prognoses van deze minderheid verschillen, maar veelgehoorde percentages belopen tussen de 15 en 25 procent. Binnen mijn persoonlijke omgeving ken ik meer mensen die zeggen zich niet te willen laten vaccineren, dan mensen die in de afgelopen 15 maanden corona hebben gehad. Het betreft dus onmiskenbaar een substantieel aantal.



Als overtuigd 'pro-vaxxer' heb ik veelvuldig tevergeefs geprobeerd om 'anti-vaxxers' met valide wetenschappelijke argumenten te overtuigen van de onmiskenbare voordelen van vaccinatie tegen corona. Hoewel de door hen gebruikte tegenargumenten in mijn ogen doorgaans volstrekt onwetenschappelijk en niet-objectief zijn, is het mij toch niet gelukt om zelfs maar één van hen van de voordelen van vaccinatie te overtuigen.

De allerbeste pro-vaccinatie campagne komt er aan

Niettemin verwacht ik dat er binnenkort hulp op de proppen komt. Nu de coronasituatie binnen enkele maanden een nieuwe fase lijkt in te gaan, verwacht ik dat binnenkort de allerbeste pro-vaccinatie campagne ooit wordt gelanceerd. Nee, die campagne wordt niet gelanceerd door de overheid die, na een briljante ingeving van Hugo de Jonge, een eigentijds marketingbureau met voornamelijk medewerkers op hippe schoenen inschakelt. En nee, die campagne wordt ook niet gefinancierd door SIRE die, zichzelf overtreffend, zich nu eens rechtstreeks op de doelgroep richt. Tenslotte is het ook niet Thierry Baudet die in zijn zucht om media-aandacht zijn standpunt over vaccinatie ineens 180 graden verandert.

'Anti-vaxxers' met ernstige corona vertegenwoordigen de beste pro-vaccinatie campagne

Nee, het zijn naar alle waarschijnlijkheid de 'anti-vaxxers' zelf die met het ultieme argument voor vaccinatie op de proppen zullen komen. Op enig moment ontstaat er hoogstwaarschijnlijk namelijk een situatie dat er een substantieel aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is opgenomen, dat zich heel bewust niet heeft laten vaccineren. De media zullen hier ongetwijfeld met het nodige gevoel voor dramatiek opduiken en vervolgens enkele van deze spijtoptanten aan het bijna ademloze woord laten. Mensen met heel erg veel spijt dat ze zich niet hebben laten vaccineren toen het kon, die nu in het ziekenhuis liggen met ernstige corona en de kans op overlijden.

'Anti-vaxxers' met ernstige corona vertegenwoordigen uiteindelijk de beste pro-vaccinatie campagne die een samenleving zich maar kan wensen. Ik vermoed en voorspel dat veel 'anti-vaxxers' als gevolg daarvan serieus zullen overwegen om zichzelf alsnog te laten vaccineren. 'Beter laat dan nooit', zei mijn grootmoeder zaliger altijd, dus laat maar komen die spijtcampagne!

