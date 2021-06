CPB: Cryptovaluta zo snel mogelijk verbieden!

Ik zie duidelijke parallellen met de handel en waardering van cryptomunten. De waarde van de Bitcoin ontwikkelde zich de afgelopen jaren weliswaar als een achtbaan, met ups en downs, maar de munt werd uiteindelijk alleen maar exorbitant veel meer waard . Met uitzondering van de afgelopen weken. Of dat een tijdelijke dip is? Dat zal de tijd moeten leren. Feit is wel dat het gebrek aan regulering ervoor zorgt dat iedereen die dat wil, en het platform heeft (lees: de Elon Musks van deze wereld) door zomaar iets te roepen de waarde van deze virtuele valuta kan maken en breken. Ondanks mijn relatief beperkte kennis van de financiële wereld snap ik wel dat dat niet goed is. Beleggers, aandeelhouders en bestuurders die op een vergelijkbare manier de koers van aandelen willen beïnvloeden belanden daarvoor in de cel. Simpelweg omdat die praktijken in een gereguleerde markt verboden zijn.

Hasekamp vergelijkt, zoals ik er tegenaan kijk, de cryptomunt met de eerste ‘dot com’ bubbel van eind jaren negentig. Internetbedrijven en ideeën werden hopeloos overgewaardeerd omdat op een gegeven moment elke investeerder erop dook. Dat kon ook niet goed blijven gaan en hoewel evenveel mensen en analisten het uiteenspatten van die zeepbel voorspelden, waren er ook minstens zoveel die erin bleven geloven. Uiteindelijk zorgde de ‘dot com crash’ voor een broodnodige shake-down en de realisatie dat het anders moest, en kon. De rest is geschiedenis.

De topman van het CPB doet zijn uitspraken in een interview met het Financieel Dagblad . Een verbod zal volgens Hasekamp het einde van de cryptovaluta inluiden. “Het product heeft zelf immers geen intrinsieke waarde en ontleent zijn aantrekkingskracht alleen aan acceptatie door anderen”, aldus Hasekamp. Hij waarschuwt bovendien dat iedereen, beleggers en overheden, die tot het laatste moment wacht om in beweging te komen, de klos zal zijn.

De directeur van het Centraal Planbureau (CPB), Pieter Hasekamp, vindt dat er in Nederland zo snel mogelijk een verbod moet komen op cryptovaluta, zoals de Bitcoin , Dogecoin en andere ‘virtuele munteenheden’. Hasekamp is ervan overtuigd dat een crash van de ongereguleerde cryptovalutamarkt onvermijdelijk is.

Niet reguleren maar verbieden

Regulering van de cryptovalutamarkt is volgens de CPB-directeur geen optie en kan zelfs averechts werken omdat de virtuele munten daarmee onterecht de status van bonafide financieel product krijgt. Daarom moet er een verbod komen op zowel de productie als handel én bezit van crypto’s.

Of een dergelijk verbod in de praktijk haalbaar is, dat is nog maar zeer de vraag. In Turkije wel, maar de gemiddelde dictatuur werkt natuurlijk iets anders dan onze democratie. Overigens is het bezit van cryptomunten in Turkije niet verboden, alleen de handel erin.

Hoe dan ook, regulering van de cryptovalutamarkt is wel een onderwerp waar banken op internationaal niveau mee bezig zijn. Gisteren kwam het comité voor bankentoezicht in Basel met een voorstel over hoe banken zouden moeten omgaan met cruptovaluta. Banken zouden iedere euro blootstelling aan cryptomunten een-op-een moeten afdekken, aldus het FD.