Campagne ‘Drop je knife en doe wat met je life’ oogst zowel lof als kritiek

'Een mes op zak is niet normaal en zeker niet cool. Het zorgt voor onveilige situaties, want met een mes op zak wordt het wapen sneller gebruikt met alle ellendige gevolgen van dien', zo lezen we bij de aankondiging van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij hebben heel bewust gekozen voor het gebruik van straattaal om de doelgroep te bereiken. Daarop komt best wat kritiek, want is het niet 'te populair' taalgebruik? Of enorm stigmatiserend?

Vandaag is de landelijke campagne 'Drop je knife en doe wat met je life' gestart. Hiermee wil de overheid jongeren bewegen om anoniem en straffeloos hun steekwapens in te leveren tussen 11 en 17 oktober. En dat doen ze door hen aan te spreken in hun 'eigen taal'. In meer dan 200 gemeenten kunnen zij hun messen inleveren en op sommige plekken is het ook mogelijk om vuurwapens op te laten halen.

Drop je knife, doe wat met je life

Er zijn een aantal slogans bedacht om jongeren aan te spreken. Hier moet toch iemand goed over hebben nagedacht? Toch vraag je je af in welke 'lollige' bui het reclamebureau is geweest met woorden die moesten rijmen op 'knife. Zo blijkt overigens ook uit de reacties op Twitter. Toch lezen we op de accounts van verschillende politiekorpsen door het hele land ook dat zij juist al behoorlijk wat wapens hebben ontvangen. De campagne is er natuurlijk op gericht om jongeren te bereiken. Zolang zij hun wapen daadwerkelijk inleveren, is de actie geslaagd zou je denken.

De Amsterdamse zender AT5 maakte hierover een interessant filmpje. Zij lieten namelijk experts aan het woord over het gebruik van de straattaal voor deze campagne. "Het is niet stoer om te rappen over het juiste doen", horen we onder andere. En "Straattaal heet niet voor niks zo, dat hoort op straat te worden gebruikt".