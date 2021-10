​Zo gebruik je je telefoon op de fiets zonder dat je wordt beboet

Even snel een liedje skippen op Spotify, toch even je vriend appen dat je er nu aankomt: je telefoon gebruiken op de fiets hoeft maar een paar seconden te kosten, maar het levert je een dikke boete op. Het Centraal Justitieel Incassobureau zegt dat er wekelijks 850 (!) boetes worden uitgeschreven voor telefoons op de fiets. En weer 100 euro weg… Dit is hoe je zulke boetes voorkomt.

Voor de Spotify-skippers Het is heel irritant als je een playlist aanzet en je rijdend tot de conclusie moet komen dat daar nummers bijzitten die je niet wil horen. Op een fietstochtje van een kwartier is een nummer van 4 minuten relatief lang. Skippen dus. Nog steeds doen heel veel mensen dit door hun telefoon uit hun zak te toveren en met één hand te unlocken en dan het volgende nummer aan te zetten. Niet handig. Leer gewoon hoe je met jouw oordopjes een nummer kunt skippen. Vaak is dat door drie keer op het oordopje te tikken, soms is twee keer tikken of een swipe-beweging ook genoeg. Het ziet er een beetje dom uit als je meerdere nummers wil overslaan, dus misschien is het handig als je een speciale fietsplaylist maakt om dat te voorkomen.

Voor de appers Waarschijnlijk is de grootste reden om telefoons te gebruiken op de fiets om te appen. Of iemand je nou iets heel dramatisch heeft verteld of je simpelweg tegen je partner wil zeggen dat hij of zij het eten klaar kan maken omdat je eraan komt: elk appje dat op de fiets wordt verstuurd is er een teveel. Als je per se wil appen op de fiets, maak dan gebruik van de Google Assistent of Siri. Hiermee kun je makkelijk berichten sturen naar mensen, door alleen je stem te gebruiken. Eerlijk is eerlijk, het kost wel even wat tijd om het goed onder de knie te krijgen, maar het is effectief. Bovendien is het hilarisch om Google Assistent de namen van de emoji die de ander terugstuurt hardop te horen voorlezen.

Voor de navigeerders Je hoeft je telefoon echt niet in je hand te houden als je ergens heen moet navigeren. Je kunt gewoon luisteren naar de instructies in je oortje, maar als je toch visuele ondersteuning nodig hebt, spendeer dan wat euro’s aan een standaardje voor je fiets. Je hebt heel hippe varianten met een powerbank-functie, maar ook een simpel plastic dingetje met rubbers om je telefoon op zijn plek te houden. Hierdoor kun je op je telefoon zien waar je heen moet (en zelfs berichtnotificaties bekijken) zonder dat je je telefoon in je hand hebt. Pas wel op als je een iPhone gebruikt en over kinderkopjes rijdt, want van alle trillingen zijn de camera’s van die telefoon niet gediend.

Zeker nu meer mensen ebikes gebruiken, is opletten alleen maar belangrijker geworden op de fiets. De snelheden zijn over het algemeen hoger en door af en toe op je telefoon te kijken vergroot je de kans op brokken. Naast dus inderdaad die boete van 100 euro.