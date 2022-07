Burger King hint op vegetarische burger als het nieuwe normaal

Als vleesliefhebber – ik weet dat je daar eigenlijk niet meer openlijk voor uit mag komen, maar ik doe het toch - kreeg ik het hier wel even benauwd van. In Oostenrijk heeft Burger King een video gemaakt waarin klanten die bij de fastfoodketen een burger bestellen gevraagd wordt of ze een ‘normale’ burger willen of een met vlees. Het moge duidelijk zijn dat dit nogal wat verbaasde reacties teweegbrengt.

Vegaburger het nieuwe normaal?

De video werd gemaakt in een zogenoemd popup restaurant, speciaal voor de promotie van het feit dat alle Burger King burgers nu ook een vegetarische variant hebben. Sterker nog, in dat restaurant zijn alleen maar vegan producten te koop. Prima, voor iedereen die dat om welke reden dan ook lekker(der) of (milieu)bewuster vindt. Maar het ‘nieuwe normaal’? Los van het feit dat die uitdrukking zo langzamerhand een behoorlijk uitgeknepen dooddoener geworden is, laat de video wel zien dat de ‘vegaburger’ die status nog niet heeft. Kijk en geniet.