Leeftijdsgrens voor McDonald’s?

Nederland staat wereldwijd bekend als het land van de regeltjes en betutteling. Vandaag is weer een fraai voorbeeld daarvan opgedoken. Het is weliswaar nog een idee, of proefballonnetje, maar enkele CDA-politici denken aan het instellen van een leeftijdsgrens voor fastfood. Zij hebben zich door het Wetenschappelijk Instituut laten adviseren over het aanpakken van het fastfood probleem. Vandaag is dat rapport, Gezond leven, gepubliceerd.

Ja, je leest het goed. Straks mogen McDonald’s, Burger King, KFC en consorten misschien geen fastfood meer verkopen aan (jonge) kinderen. Hoe oud je dan moet zijn voordat je een Big Mac, Whopper of Chicken Wings mag eten? Daar hebben ze nog niet over nagedacht. Nederland kent formeel een identificatieplicht vanaf 14 jaar, dus dat is een mogelijkheid. Een burger bestellen met je ID? Het moet niet veel zotter worden.

Fastfood is en blijft ongezond

Natuurlijk, het is alom bekend dat fastfood niet gezond is. Hoe zeer de bekende ketens er ook van alles aan proberen te doen om hun ‘vette hap’ gezonder te laten lijken. Een Happy Meal met stukjes appel in plaats van frietjes. Cola Zero in plaats van de ‘real deal’. Salades en wraps. Allemaal pogingen om de caloriebommen ‘gezondheidstechnisch’ iets draaglijker te maken. Ow ja, en dan vergeet ik nog de vega-burgers.

Kortom, de fastfood ketens weten als geen ander dat de producten die zij verkopen niet de meest gezonde zijn. Dat was een aantal jaar geleden nog wel anders. Een treffend voorbeeld daarvan kwam ik in 1991 in Australië tegen. Daar was McDonald’s een campagne begonnen waarbij ze hun burgers aanprezen als een prima hoofdgerecht voor de lokale ‘schijf van vijf’. Wie een Big Mac, McChicken of Quarter Pounder menu at, kreeg in één klap vrijwel alle belangrijke voedingsstoffen binnen die je op een dag nodig had. Graan (het broodje), Vlees (de burger), Melkproducten (de kaas), Groente (de tomaat, komkommer en sla), Aardappelen (de frietjes) en water (in de vorm van een frisdrank, al hadden ze ook water). McDonald’s noemde hun menu’s letterlijk ‘het gezonde fastfood’