Boodschappen rekenen we al 35 jaar af met de pinpas

Toenmalig minister van Financiën Onno Ruding voerde de eerste pintransactie uit bij het Albert Heijn-filiaal aan het Osdorpplein in Amsterdam. Vandaag blikken op dezelfde locatie Peter Jacobs (CEO ING in Nederland) en Marit van Egmond (CEO Albert Heijn) terug op dit historische moment.

Deze week is het 35 jaar geleden dat betalen met de pinpas bij Albert Heijn mogelijk werd gemaakt door ING (voormalig Postbank). Toen een noviteit, nu de normaalste zaak van de wereld.

De manier waarop we betalen

Van contant naar mobiel naar contactloos: betalen heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen jaren. Inmiddels wordt 82% van de transacties bij Albert Heijn gepind. De decembermaand breekt traditioneel alle pinrecords. Vorig jaar werd in die periode meer dan 72 miljoen keer gepind.

Volgens de meest recente cijfers van Betaalvereniging Nederland betalen klanten aan de kassa’s in Nederland 80% met een betaalpas. Ruim 90% daarvan betaalt contactloos, waarvan 42% met een smartphone of smartwatch afrekent. Het gebruik hiervan onder jong volwassenen ligt nog veel hoger. Die hebben geen pinpas meer op zak. Uiteindelijk is er nog zo'n 20% van de klanten die contant betalen.