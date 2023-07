Je kunt nu geld uit de muur trekken zonder pinpas

Geld pinnen zonder pas

Het voelt een beetje als een functie uit de categorie ‘hoezo kon dit niet eerder?’ maar het is goed nieuws: ING laat zijn klanten nu geld bij de betaalautomaat opnemen zonder dat ze hun pinpas bij de hand hebben. Niet via contactloos betalen zoals je dat kent van de NFC-chip in je smartphone, maar anders. Het werkt met een transactiecode, zoals het eerder al deed wanneer je je betaalpas kwijt was en zo toch even wat ‘nood’-geld kon opnemen.

Vroeger moest je voor zo’n code naar een ING-kantoor, maar dat is niet meer nodig. Je kunt nu zelf in de app zo’n code aanmaken (je hebt je telefoon dus wel nodig). Je voert die code in via de Geldmaat (als die geen storing heeft...) en zo krijg je geld uit de muur zonder je bankpas. De ING Bankieren-app wordt razend veel gebruikt, dus dit is alleen maar weer een nieuwe toepassing waar veel klanten blij mee zullen zijn. De ING Bankieren-app schijnt dagelijks 8 miljoen keer te worden gebruikt om in te loggen. Straks is dat dus niet alleen om je saldo te checken, geld naar jezelf (of anderen) over te maken of de prijs te checken die je voor iets hebt betaald, maar ook om te zorgen dat je echt geld in je vuistje hebt.