Deze app maakt van een Android telefoon een betaalautomaat

ING en CCV ontwikkelen een zakelijke app die van iedere Android smartphone of tablet een mobiele kassa en betaalautomaat voor contactloze betalingen maakt. Met deze app, ook wel SoftPOS genoemd wat staat voor Software Point-of-Sale, kan op iedere plek in een winkel bij een medewerker betaald worden en hoeft de klant niet meer naar een kassa te gaan of in de rij te staan om af te rekenen.

Zo kan deze manier van betalen voor een betere klantervaring zorgen. Het biedt ook nieuwe mogelijkheden voor winkels en horeca, die hierdoor personeel veel flexibeler kunnen inzetten. HEMA gaat als eerste winkelketen de nieuwe betaaloplossing testen in een aantal winkels.

Proef

CCV ontwikkelde de SoftPOS-oplossing in nauwe samenwerking met ING, Cow Hills en ZEBRA. ING zorgt voor de transactieverwerking van de betalingen aan de winkeliers. Softwarebedrijf Cow Hills verzorgt daarbij een mobiele kassa, waarbij de oplossing draait op de door veel winkeliers gebruikte mobiele ZEBRA apparaten. HEMA voert vanaf medio september een proef uit in drie winkels. Wanneer de pilot succesvol is, heeft de winkelketen het voornemen deze innovatie op grotere schaal in te zetten.

Betalingen op een mobiel apparaat

Met de nieuwe oplossing kunnen draagbare slimme apparaten zoals mobiele telefoons en tablets, door ondernemers worden ingezet als betaalautomaat voor contactloze betalingen. Hiertoe moet de ondernemer naast zijn mobiele kassa-app de nieuwe app van ING en CCV op zijn apparaat installeren. Deze app is geschikt voor alle slimme apparaten met Android-besturingssysteem. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor bijvoorbeeld retailers en horeca, die hierdoor personeel flexibeler kunnen inzetten: een medewerker die de klant helpt bij een aankoop kan direct de betaling accepteren. De klant hoeft hiervoor dus niet meer naar de kassa. Zo kunnen ondernemers meer klanten helpen op dezelfde winkelgrootte en voor klanten betekent het een prettiger en flexibeler winkelervaring. Als de winkelmedewerker de app heeft geïnstalleerd, kan de consument gemakkelijk bij hem of haar contactloos betalen.

De app ondersteunt contactloze betalingen met Mastercard, Visa, Maestro en V PAY en via Apple Pay en Google Pay. Het werkt ook voor hogere bedragen waarvoor op het mobiele apparaat een pincode moet worden ingevoerd.