​Waarom het nog steeds een goed idee is om een eigen pinautomaat te kopen

Of je nu vaak op een markt je producten verkoop of meerdere winkels hebt waar mensen met pin willen betalen: het is handig om een eigen pinautomaat te hebben. Zo kunnen klanten veilig en snel met hun betaalpas betalen.



Er zijn tegenwoordig steeds meer manieren om bij een winkel te betalen. Sommige winkels sturen Tikkies, anderen zijn zelfs gestopt met contact aannemen en weer andere bieden alleen de mogelijkheid om contactloos te betalen. Als klant heb je keuze, ook in betaalwijzen: wil je je bankpas gebruiken, wil je je smartphone inzetten in combinatie met je bank-app of kies je bijvoorbeeld voor Google Pay of Apple Pay? Veel verschillende mogelijkheden, omdat er nu eenmaal veel verschillende wensen zijn. Dat geldt ook voor pinautomaten, want hierin heb je meerdere opties.

Contactloos betalen

Hoewel de kleinere pinkastjes enorm in opkomst zijn, zijn deze niet altijd ideaal. Zo zijn er diverse pinpassen en banken die minder goed lijken te werken op deze contactloze kastjes, naast dat niet elke klant zich er prettig bij voelt om contactloos te betalen. Een gewone pinautomaat is een veel betere optie, mede omdat je hiermee minder afhankelijk bent van draadloze verbindingen.

Een pinautomaat kopen, dat doe je niet elke dag. Je kunt er dan ook voor kiezen om er in eerste instantie een te huren en te kijken of het bij je bedrijf past. Bovendien is er keuze: wil je een traditionele pinautomaat of kies je toch wel voor een mobiel exemplaar. Het voordeel van een mobiel apparaat is dat je hem makkelijk overal mee naartoe kunt nemen, maar het nadeel is dat je hiervoor wel gebruik moet maken van een mobiele internetverbinding zoals 4G of Wifi.

Een vaste pinautomaat is wat dat betreft een iets stabielere factor, die je vaak als je een vaste locatie voor je bedrijf hebt kunt gebruiken. Medewerkers weten waar de vaste pinautomaat staat en klanten raken er ook al snel aan gewend, wat een voordeel is ten opzichte van een mobiel apparaat dat toch al sneller kwijtraakt of per ongeluk meegaat in een tas. Ook kun je een pinautomaat linken aan een kassa, waardoor medewerkers niet zelf bedragen hoeven in te toetsen, maar ze automatisch op het pinapparaat verschijnen.

Pinautomaat

De kosten van een pinautomaat lopen enorm uiteen en zijn afhankelijk van wat je wensen zijn. Zo zijn er transactiekosten en maandelijkse servicekosten. Het is slim om hiervan een berekening te maken: hoe lang verwacht je de pinautomaat nodig te hebben? Misschien is het handiger om er een te huren als het niet zo lang is, maar als het langer is, dan zijn de aanschafkosten van de pinautomaat het waarschijnlijk wel waard.

Uiteindelijk is het de moeite waard om eens met een pinautomatenbedrijf te praten wat je wensen en je plannen zijn, zodat ze hierin de beste oplossing voor je kunnen adviseren. Natuurlijk kan niemand de toekomst voorspellen, maar het is wel goed om met de toekomst rekening te houden. Wil je je winkel toch ‘meenemen’ naar een markt of beurs, dan is een mobiele pinautomaat waarschijnlijk de beste optie voor jou. Misschien zie je dat echter nog niet snel gebeuren en kun je in eerste instantie beter voor een honkvastere automaat kiezen. Het is aan jou, maar een beetje hulp van een expert op dit gebied is niet weg. Laat je dus goed adviseren, zodat je straks geen zorgen hebt over betalingen en je je aandacht kunt vestigen op de klant en je product zelf.

[Fotocredits - fizkes © Adobe Stock]