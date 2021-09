Contactloos cash geld pinnen met je telefoon

We gebruiken steeds minder cash geld. Door de coronacrisis is contactloos en met de pin betalen bovendien nog sneller toegenomen. Toch zijn er nog altijd mensen die met contact geld op zak willen, of moeten, rondlopen. In Duitsland, waar ik deze week een paar dagen rondreis, is cash geld nog altijd een heel populair betaalmiddel. Zeker bij kleinere winkels, in de horeca en voor kleine bedragen. Daar hebben ze vaak niet eens een pinautomaat. In Nederland heeft ABN AMRO vandaag een nieuwe manier geïntroduceerd om cash geld bij een pinautomaat op te nemen: met je smartphone en een QR code.

Bij alle Geldmaat automaten

Klanten van de ABN AMRO die gebruikmaken van de app van die bank hebben vanaf nu, als zij dat willen, geen bankpas meer nodig om contant geld op te nemen. De dienst werkt bij alle geldautomaten van Geldmaat. Wanneer je bij de geldautomaat staat kies je voor de optie ‘Zonder betaalpas’. Daarna verschijnt een QR-code op het scherm van de geldautomaat die je moet scannen met de ABN AMRO app.

Vervolgens log je met jou persoonlijke identificatiecode (of vingerafdruk) in en kies je de bankrekening (als je er meerdere hebt) waarvan je contant geld wil opnemen en het bedrag dat je wilt pinnen. Na bevestiging, door het invoeren van je identificatiecode (of vingerafdruk), rolt het geld dan uit de automaat. Contactloos cash pinnen dus! Hier staat nog een korte animatie video waar het hele proces te zien is.