Veel jongvolwassenen betalen niet meer met een fysieke betaalpas

Met contant geld ergens betalen is al flink afgenomen. Want met je pinpas is toch veel makkelijker. Maar ook dat gebruik begint nu in rap tempo af te nemen. Zeker onder jongeren. Uit nieuw onderzoek blijkt dat jongvolwassen (18 t/m 25 jaar) hun fysieke betaalpas steeds minder gebruiken voor pintransacties. Het afgelopen jaar steeg het gebruik van smartphones en smartwatches voor het doen van betalingen onder deze groep van 61 naar 73 procent. Zo blijkt uit gegevens van ABN Amro over het tweede en derde kwartaal van 2022 en 2023.

Hoewel het gebruik onder alle generaties stijgt, omarmen met name de jonge generaties deze digitale betaalvormen: het aandeel betalingen met de telefoon of smartwatch steeg dit jaar bijna twee keer zo snel onder volwassenen t/m 45 jaar als in de leeftijdscategorie van 46 t/m 75 jaar.

Volgens de bank is het belangrijk dat jongeren en jongvolwassenen in hun weg naar financiële zelfstandigheid leren om goed met deze digitale betaalvormen om te gaan, wanneer ze door de snelheid van digitale transacties minder bewust zijn van hun uitgaven.

Jongvolwassen adopteren digitale alternatieven voor de betaalpas massaal. Van alle leeftijdscategorieën gebruiken ze hun smartphone en smartwatch het meest, en het vaakst. Van alle pintransacties die zij het afgelopen kwartaal deden, werd 69 procent uitgevoerd zonder fysieke betaalpas. Bij 26- t/m 35-jarigen gaat dit om de helft (48%) van de transacties.

Het lijkt er bovendien op dat de toekomstige jongvolwassenen nog vaker zullen afrekenen met een apparaat: zodra ze mogen pinnen met een telefoon of smartwatch, wordt dat door respectievelijk 49 en 65 procent van de 16- en 17-jarigen gedaan.