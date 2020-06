Black Out Tuesday: de muziekindustrie gaat vandaag op zwart

Sinds de dood van de Amerikaan George Floyd staan delen van de wereld in brand. Het moet nu voor eens en altijd klaar zijn met racisme. Dat gaat op veel plekken gepaard met vreedzame demonstraties, maar jammer genoeg ook met geweld en plunderingen die op geen enkele manier goed te praten zijn, ongeacht de aanleiding. Vanuit de muziekwereld is nu ook een stil protest gekomen: Black Out Tuesday. Platenlabels en artiesten blijven een dag lang stil op social media, om solidariteit te tonen met de zwarte gemeenschap. En dat is niet zomaar, want als er één branche is die niet zonder deze gemeenschap is, dan is het wereld de wereld van de muziek.