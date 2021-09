'Ask for Angela' is code voor seksueel overschrijdend gedrag in de horeca

In Londen is het horecapersoneel er inmiddels mee bekend:

Als je op een terras of in een restaurant zit en je hoort iemand aan het personeel vragen of ze Angela willen roepen, dan is de kans groot dat die persoon seksueel wordt lastiggevallen. Deze (niet zo) geheime code is een aantal jaar geleden in het leven geroepen in Engeland. Daar is 'Ask for Angela' inmiddels een bekend fenomeen. Het is een manier om personeel van een café of restaurant duidelijk te maken dat je wordt lastiggevallen, zonder meteen 'help' te hoeven roepen. Om ervoor te zorgen dat de code ook in Nederland bekender wordt roept de Arnhemse burgemeester Marcouch op om dit vooral in de horeca extra aandacht te geven.

Oproep aan 'meisjes van Arnhem'

Op Instagram deed Ahmed Marcouch een oproep nu het uitgaansleven in de stad weer op gang komt. Hij hoopt dat de codespreuk algemeen bekend wordt en ook nieuw horecapersoneel weet dat dit een hulpvraag is. Wanneer je dit meldt aan het (bar)personeel, is het de bedoeling dat er een portier wordt opgeroepen die de belager(s) uit de tent gooit. Hij hoopt trouwens ook dat er veel vaker aangifte wordt gedaan van seksueel overschrijdend gedrag. De burgemeester is hierin vrij fel, we zijn benieuwd of andere burgemeesters zijn oproep volgen.

Ask for Angela in Nederland

Overigens denk ik dat het niet alleen voor 'meisjes' geldt, maar zeker ook voor volwassen vrouwen. En vast ook voor een aantal mannen. Seksuele intimidatie is aan de orde van de dag, niet alleen bij minderjarigen. 'Ask for Angela' kende ik nog niet en in mijn omgeving hadden andere vrouwen daar ook nog niet eerder over gehoord. De vraag is natuurlijk wat er gebeurt als iedereen de code kent. Een landelijke campagne zou hierbij kunnen helpen, maar de belager weet dan ook dat je via een omweg om hulp vraagt.