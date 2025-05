Analyse: de karakteristieke perspectieven van anti-vaxxers

Binnen mijn vorige artikel ben ik uitgebreid ingegaan op de allerlaatste inzichten met betrekking tot het regelmatig laten vaccineren. In het licht van onze gestaag afnemende aangeboren immuniteit zo gemiddeld vanaf 60 jaar heb ik met name het belang van vaccinaties en vaccineren vanaf het zestigste levensjaar benadrukt.

Binnen dit artikel wil ik nog eens nagaan wat mensen eigenlijk precies weerhoudt om zich te laten vaccineren tegen veel voorkomende infectieziekten. Mijn analyse ontspringt daarbij voor een deel aan de talrijke discussies die ik in de afgelopen vijf jaar met anti-vaxxers heb gevoerd.

Statistieken blijven voor sommigen ongrijpbaar

Hoewel uit gezondheidsstatistieken duidelijk blijkt dat vaccineren tegen infectieziekten zelfs voor kerngezonde mensen overwegende voordelen biedt, slaagt lang niet iedereen er in om hierop hun opinie te baseren. Geëvolueerd binnen sociale stamverbanden kijken we van nature vaak niet verder dan onze stam, welke tegelijkertijd onze sociale cirkel verbeeldt. Vinden we hierbinnen geen opvallende gevaren of afwijkingen van ons wereldbeeld dan gaat ons brein er onbewust vanuit dat we veilig zijn.

Daarom veronderstellen we vaak ten onrechte dat bepaalde zaken ons niet zullen raken of overkomen. Omdat we ze immers (nog) niet zelf hebben waargenomen binnen onze sociale cirkel. Blijkbaar is niet iedereen in staat om informatie uit de nieuwsmedia of van de overheid te interpreteren als komend vanuit de eigen sociale cirkel. Zeker niet als men uit persoonlijke frustratie bij voorbaat wantrouwend is naar diezelfde nieuwsmedia of de overheid.

Voor sommigen onnavolgbare vooruitgang op medisch gebied

De voor sommigen onnavolgbare vooruitgang op het gebied van de medische wetenschap in de afgelopen vijftig jaar heeft ogenschijnlijk als neveneffect gehad dat diegenen het niet meer helemaal lijken te kunnen volgen. Met name niet wanneer er gevoeliger liggende interventies, zoals het aanwennen van een gezondere leefstijl, preventief vaccineren of nieuwe vaccinatietechnieken worden aangereikt.

Overeenkomstig de ‘wet van de remmende voorsprong’ zijn er vervolgens in de afgelopen vijf decennia talrijke collectivistische bezwaren ontstaan van waaruit mensen actief weerstand bieden tegen vaccinaties en het zich laten vaccineren. De nieuwste bezwaren richten zich hierbij niet toevallig op de meer geavanceerde vector vaccins en mRNA vaccins (i.c. RNA dat codeert voor virus- of bacterie-eiwitten).

Terwijl deze in essentie juist zuiverder zijn dan klassieke vaccins (i.c. gedode of verzwakte virussen/bacteriën), die van oudsher onbedoelde verontreinigingen kunnen bevatten. Klassieke vaccins worden namelijk gekweekt op complexe natuurlijke voedingsbodems, zoals kippeneieren of dierlijke cellijnen.

Onzekerheid over de medische wetenschap vanuit struisvogelperspectief (uitstelgedrag)

Anti-vaxxers zullen de glansrijke rol van vaccinaties tegen kinderziekten uit het verleden lang niet altijd ontkennen. Het is hen over het algemeen namelijk meer te doen om het hier en nu. Met name wanneer er in hun optiek nauwelijks meer sprake lijkt te zijn van maatschappelijk waar te nemen infectiedreigingen kan gerichte desinformatie door zgn. zelfbenoemde gezondheidsdeskundigen via sociale media(fuiken) het maar al te gemakkelijk winnen van wetenschappelijk verantwoorde inzichten.

In rationeel opzicht valt een en ander natuurlijk lastig te rijmen, maar angst, onzekerheid en onwetendheid inzake de medische wetenschap, angst en onzekerheid over eigen lijf en leden, groepsinvloeden en sociale context op grond van de sociale antropologie bieden hiervoor ongetwijfeld verklaringen. Want per saldo is er hierbij natuurlijk sprake van een zeker struisvogelperspectief. Een ‘wat ik persoonlijk niet kan waarnemen, is er niet perspectief’.

Immers, pas nadat veel voorkomende en impactvolle infectieziekten succesvol uit ons dagelijks leven waren weggevaccineerd, speculeerden sommigen dat vaccineren weleens overwegende nadelen zou kunnen hebben. Wanneer er daarentegen weer een duidelijk zichtbare infectiedreiging boven de maatschappij hangt, dan willen sommige anti-vaxxers ‘voor alle zekerheid’ nog wel eens grif weer van kamp wisselen.

Het toont de angst, onzekerheid en onwetendheid van veel mensen over de medische wetenschap en eigen lijf en leden in combinatie met struisvogelperspectief en uitstelgedrag rondom vaccineren. Bij een zichtbare dreiging: Graag JA, maar bij het afwezig zijn van een zichtbare dreiging: Liever niet, NEE.

Zich beroepen op persoonlijke vrijheden vanuit struisvogelperspectief (uitstelgedrag)

Voor veel mensen doen preventieve maatregelen blijkbaar hoofdzakelijk denken aan de vermeende beknotting van hun persoonlijke vrijheden. Veel mensen roken, drinken of eten er immers lustig op los en verwachten vervolgens curatief uit de brand te worden geholpen wanneer de gevolgen uit de hand zijn gelopen. Echter, in preventieve zin voorkomen dat het zover komt, dat beschouwen veel mensen daarentegen bij voorbaat als een vermeende beknotting van hun persoonlijke vrijheden. Curatief: JA graag, preventief: NEE, dank je. Ook hierbij is er natuurlijk sprake van een onvervalst struisvogelperspectief in combinatie met uitstelgedrag.