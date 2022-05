ABN AMRO app en Internet bankieren liggen er (weer) uit

Het gebeurt de afgelopen weken steeds vaker, zo lijkt het. Vanochtend zijn voor de tweede keer in twee weken de mobiele- en internet bankdiensten van ABN-AMRO uitgevallen. Op Allestoringen stroomden vanaf ca. 9 uur in korte tijd meer dan 10.000 meldingen binnen van klanten die niet meer konden inloggen via de app en internet bankieren van dé bank. Ook op Twitter wemelde het van de klachten van ABN-AMRO klanten die problemen ondervonden, en nog steeds (10u30) ondervinden.

App, Internet bankieren en iDeal

Wat er precies aan de hand is, is op dit moment nog niet duidelijk. ABN-AMRO is op de hoogte van de storing en zegt hard te werken aan een oplossing. Zeker is wel dat de problemen zowel gevolgen heeft voor de Mobiel Bankieren app, als Internet Bankieren en iDeal betalingen.

“Door een storing kunt u nu helaas uw bankzaken niet regelen met de ABN AMRO app, iDEAL en Internet Bankieren. Probeer het later nog eens. Onze excuses voor het ongemak”, zo meldt de bank in de app en op social media. Opvallend is wel dat ruim anderhalf uur na het begin van de storing, daar op de storingspagina van de bank zelf nog geen melding over gedaan werd.

Op Twitter wordt ook veel geklaagd over de frequentie van de storingen bij ABN-AMRO. En dat dan vooral ook in relatie tot de al maar stijgende tarieven voor het (zelf) regelen van bankzaken.

UPDATE, 11u18: Net na 11 uur waren de eerste tekenen van een oplossing van de problemen zichtbaar. Hoewel de statusmelding over de storing in de app van ABN AMRO nog steeds getoond werd, lukte het mij wel om in te loggen. Helemaal soepel verliep dat nog niet. Het inlogproces duurde nog steeds vrij lang, maar ik kon uiteindelijk wel weer mijn rekeningen benaderen en bankdiensten regelen.

Officieel heeft de ABN AMRO overigens nog geen enkele melding gedaan over het feit dat de storing mogelijk verholpen is. De reacties van de bank op social media beperken zich nog altijd tot 'we zijn er mee bezig en proberen het zo snel mogelijk op te lossen'.

UPDATE, 12u50: Inmiddels is, in mijn ABN-AMRO app, de storingsmelding verdwenen, maar de problemen lijken nog niet opgelost. Het duurt nog steeds lang om in te loggen en de app blijft ook regelmatig melden dat het inloggen niet (helemaal) goed gegaan is: 'Sorry, we kunnen uw overzicht nu niet laten zien. Er ging iets mis met het ophalen van de gegevens. Wilt u het later nog eens proberen?'

De storing duurt nu dus al zo'n vier uur.



Later meer!