Zo ziet een transparante iPhone 16 eruit

Vind je het cool hoe dingen er van de binnenkant uitzien, dan heb je ongetwijfeld een hoesje om je telefoon met een afbeelding die dat toont. Maar wat als je een iPhone 16 nou echt transparant zou maken? Het is een beetje een ‘Don’t try this at home’, maar gelukkig hebben de mensen van Phone Repair Guru dat voor je gedaan. In een video laten ze niet alleen het eindresultaat zien, maar ook de talloze stappen die nodig zijn om het voor elkaar te boksen.

Transparante iPhone 16

Ze wisten het voor elkaar te krijgen om het achterpaneel helemaal te verwijderen en uiteindelijk moest er zelfs gallium gebruikt worden om een laagje aluminium weg te halen. Bekijk het hieronder en laat het vooral zelf thuis lekker zitten: het is niet ongevaarlijk met dat glas en een zwaar metaal… Plus, wat als je iPhone 16 het experiment toch niet helemaal overleefd? Een dure grap: lekker aan anderen overlaten dus.