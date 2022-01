Zo maak je mooiere foto's met je smartphone: 5 tips

We hoeven tegenwoordig gelukkig geen zware camera meer mee te slepen om goede foto's te maken. De kwaliteit van de camera op je smartphone is namelijk heel goed. Zeker de nieuwere modellen krijgen steeds betere lenzen. Dat is fijn, want je kunt er geweldige foto's mee maken. En op elk moment, want je smartphone heb je waarschijnlijk bijna altijd op zak. Maar hoe maak je nu écht mooie foto's? Met wat haalbare aanpassingen en door te oefenen word je vanzelf een betere fotograaf!





Tips om mooiere foto's te maken met je smartphone

Het goede nieuws: je hebt die goede camera al. Want of je nu een iPhone, Samsung of Sony gebruikt, ze hebben allemaal uitstekende camera's. De iPhone 13 Pro wordt op dit moment door kenners gezien als het toestel met de beste camera, gevolgd door de Samsung Galaxy S21 en Oppo Find X3. Gaan we nu snel verder naar de tips!





1. Zet je flitser uit

Dit klinkt misschien gek, maar de flitser op je smartphone maakt foto's er niet bepaald mooier op. Eigenlijk is het ook helemaal geen flitser, maar een lampje. Ermee doseren lukt je niet en wie je ook op de foto zet: niemand wordt er mooier van. Zet die flitser standaard uit en zorg voor meer licht als je toch in het donker een foto wil nemen. Je kunt beter bij schijnen met een (zak)lamp dan de flitser op je smartphone gebruiken. Het is vooral een handige lamp als je iets wil zoeken in het donker.





2. Gebruik je raster

Zet het raster aan en maak gebruik van de lijnen en vakken die nu op je scherm staan. De snijpunten van de lijnen zijn de punten waar mensen op focussen wanneer ze naar een foto kijken. Zet het belangrijkste aandachtspunt niet in het middelste vak, maar plaats het op een van de vier kruisingen op je raster. Het maakt foto's een stuk spannender om naar te kijken.