​Zo maak je je iPhone homescherm net zo mooi als in de reclames

Apple zet steeds hoger in op het gebruik van widgets en daar kun je slim gebruik van maken op je homescherm. Sowieso kun je je homescherm tegenwoordig veel beter inrichten naar smaak, al nemen veel mensen daar even niet de tijd voor. Zonde, want eigenlijk kost het helemaal niet zoveel tijd. Je kunt de iconen op je Apple-toestel heel makkelijk aanpassen en geheel naar smaak inrichten. Zo pak je dat aan.

Who can beat my iPhone homescreen pic.twitter.com/uBxYBfrH94

Er is zelfs een speciale applicatie ingebouwd om je te helpen van je homescherm een droomscherm te maken. Wil je de logo’s aanpassen, dan kun je dat doen door de Shortcuts-app te openen op je iPhone. Je tikt op de plus, op het toevoegen van een actie, dan kies je ‘App openen’ en selecteer je deze actie (Open app in het Engels). Je tikt op app en dan kies je welke app je van een ander icoon wil voorzien. Kies vervolgens het pijltje naar beneden bij Open App bovenin.

Je kunt je homescherm natuurlijk voorzien van een nieuwe achtergrond, maar zo’n mooi effect als op het vergrendelscherm krijg je niet zo makkelijk voor elkaar. Dat kan ook niet, maar er kunnen wel andere dingen met je homescherm om het esthetisch wat prettiger te maken. En ook gewoon handiger. Je kunt apps de namen geven die in jouw hoofd opkomen als je aan de app denkt, in plaats van dat je je een ongeluk zoekt naar X omdat je toch nog steeds aan Twitter denkt. Tijd dus om wat je ziet op het scherm onder handen te nemen.

Iconen van je iPhone aanpassen



Je kunt dan vanuit het menu kiezen voor ‘add to homescreen’ en wanneer je dan de naam en het icoon van de app ziet verschijnen, kun je op het internet gaat zoeken naar een icoon naar wens. Denk aan Facebook icoon, of Facebook icoon kunst, zoiets. Sla het plaatje dat je het meest bevalt op en kies dan in het menu waarin je bezig was voor het kiezen van een foto. Je kunt zelfs nog inzoomen om het icoon nog beter naar wens te maken. Uiteindelijk kun je hem toevoegen en zie je de app helemaal met het uiterlijk dat jij wil. Je kunt trouwens in dat menu waarin je de foto aanpast ook de naam aanpassen, mocht je het ook irritant vinden dat de ING-app Bankieren heet in plaats van ING, om maar iets te noemen.

Wil meer met widgets doen, dan raadt Cnet Widgetsmith aan: dat is een app die je uit de App Store kunt vissen. Je selecteert de grootte van widget die je wenst, dus klein, medium of groot. Vervolgens tik je de widget aan om hem aan te passen qua lettertype en kleuren. Sla het op, ga naar je homescherm en houdt dit ingedrukt. Je kunt dan naar de bewerkingsmodus gaan, het plusje linksbovenin tikken en Widgetsmith selecteren. Je kiest dan de widgetgrootte die je wenst en je kunt Add Widget kiezen om hem toe te voegen. Eventueel is de widget aanpassen ook nog een optie.