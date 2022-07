Weer minder smartphones over de toonbanken

Eind vorig jaar leek de smartphonemarkt weer even flink aan te trekken. Daar was in het eerste kwartaal van dit jaar echter niet veel meer van over, ondanks het feit dat het vierde kwartaal – met de feestdagen – van oudsher het beste ‘smartphone kwartaal’ is. Helaas, zo heeft marktonderzoeker Canalys becijferd, is het in het tweede kwartaal van 2022 niet beter geworden. In tegendeel. Vergeleken met een jaar geleden gingen wereldwijd 9 procent minder smartphones over de toonbanken.

Oorlog, chiptekort en economische tegenwind

De meeste redenen voor deze verdere terugval zijn inmiddels gevoeglijk wel bekend. Het tekort aan grondstoffen (chips), de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande economische tegenwind. Allemaal factoren die ertoe bijdragen dat minder smartphones de weg naar de winkel, en klanten, vinden.

Toch valt er ook nog wel iets op. Ten eerste zijn het de traditionele nummers 1 en 2, Samsung en Apple, die het in verhouding nog het beste doen. Zij zagen het aantal verkochte smartphones ook dalen, maar minder hard dan de Chinese concurrentie (Xiaomi, Oppo en Vivo). Dat is in zoverre opvallend omdat het juist die Chinese merken waren – en dan met name Oppo en Xiaomi – die Samsung en Apple de afgelopen jaren naar de kroon leken te gaan steken.

De coronapandemie, waar men in China een stuk strenger meer omgaat – met meer fabriekssluitingen en lockdowns – hebben duidelijk een negatief effect op de smartphone verkoopcijfers in dat land.