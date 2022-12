Wéér een spambeller? Google Voice waarschuwt je

Je ziet het nu vaak al in beeld staan wanneer een telefoonnummer waarschijnlijk tot een spambeller behoort. Daar wordt nu een tandje bijgezet door Google Voice, want je ziet nu een soort verkeersbord met een groot uitroepteken in beeld wanneer een verdacht nummer belt.

Spambellers Er zijn allerlei scamtelefoontjes die de ronde doen. De een is zogenaamd van het ministerie van Justitie, het andere zou van Microsoft komen over je account. Het is allemaal onzin waar je vooral niet in moet trappen. Voor je het weet ben je opgelicht en wilde je dat je je telefoon nooit had opgenomen. Ze komen soms uit Sri Lanka, soms lijken ze uit Amsterdam te komen: er zijn allemaal verschillende varianten. Gelukkig worden smartphones er steeds beter in ze te herkennen. Zo krijg je bij veel smartphones vaak al een melding dat het mogelijk een spambeller is, maar daar zet Google Voice nu wat gas bij. Je ziet met rood een flink uitroepteken in beeld om je te waarschuwen. Google schrijft erover: “Om je te helpen beschermen tegen ongewenste oproepen en mogelijk schadelijke oplichting, toont Google Voice een label 'vermoedelijke spambeller' op alle oproepen waarvan Google denkt dat het spam is.”

Ongewenste telefoontjes Het doet dit door kunstmatige intelligentie te gebruiken die het al jaren inzet om spamberichten te herkennen via telefoon. Maandelijks zou het miljarden spamberichten herkennen in het hele bel-ecosysteem van Google, laat het bedrijf weten. Dat zijn heel veel potentiële oplichtingszaken. Je kunt hierbij aangeven of het inderdaad om een spamoproep ging of niet. Zo worden dit soort oproepen in de toekomst meteen naar je voicemail gestuurd en komen oproepen in de spammap van je oproepgeschiedenis te staan. Of misschien is het gesprek wel helemaal geen spam: dan kun je dat ook aangeven en wordt deze oproep niet meer als spam aangemerkt en hoef je niet bang te zijn voor de rode PAS OP-borden.

Google Voice De melding van vermoedelijke spam zet je niet aan. Hij verschijnt vanzelf in beeld als je spamfilter uit hebt staan. Dat klinkt onlogisch, maar als het spamfilter aan is, dan worden oproepen al meteen direct naar voicemail gestuurd. Wil je je spamfilter uit of aanzetten, dan ga je hiervoor naar Instellingen > Beveiliging > Spam filteren. Natuurlijk is het sowieso verstandig om zelf alert te blijven op spambellers. Google geeft aan ongeveer 15 dagen nodig te hebben om de functie wereldwijd uit te rollen. Hopelijk trappen hierdoor minder mensen in de oplichtingspraktijken van de medemens en worden ze bijvoorbeeld als ze lekker muziek luisteren op de fiets niet meer lastiggevallen met stilte wanneer er een nutteloze oproep binnenkomt.