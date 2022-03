​Dit moet je doen bij Ministry of Justice-telefoontjes

Heeft de ‘Ministry of Justice’ je weer gebeld? De laatste tijd blijven er bij veel mensen aan de lopende band oproepen binnenkomen waarbij een Engelstalige robotvrouw van het Ministry of Justice aan de lijn hangt. Hoe komen mensen toch allemaal aan je telefoonnummer en wat kun je eraan doen?

Blijf alert Als een voor jou onbekend 06-nummer je belt, dan moet je altijd alert zijn. Zeker bij de telefoontjes van het Ministry of Justice merk je vrij snel dat je met een robot te maken hebt, want het duurt vaak even voor ze begint te praten. Het telefoontje dat zogenaamd van het Ministry of Justice komt hoef je niet af te luisteren. Het is aan te raden om meteen op te hangen en het telefoonnummer te blokkeren. Veel telefoons maken het bovendien mogelijk om een telefoonnummer aan te geven als ‘spam’, dus doe dit ook bij dit soort ongewenste telefoontjes.

Problemen met je BSN Ben je toch nieuwsgierig waar het telefoongesprek over gaat? Het Engels gesproken bandje dat zogenaamd van het ministerie van justitie komt, verschilt nog wel eens. Of er wordt gemeld dat je BSN wordt misbruikt, je burger service nummer. Of er wordt zelfs beweerd dat er een arrestatiebevel tegen je is of dat je onderdeel uitmaak van een netwerk dat zich met criminele activiteiten bezighoudt zoals geld witwassen en drugshandel. Allemaal dingen die niet kloppen en waarover je natuurlijk nooit een of ander Engelstalig en onpersoonlijk telefoontje zou krijgen, als dit wel het geval zou zijn. Het is even schrikken als dit soort dingen worden gezegd, maar blijf bij jezelf: als het vrij onmogelijk lijkt, dan is dat vaak ook zo.

Ministry of Justice Naast de Ministry of Justice worden mensen ook regelmatig met dit soort spam gebeld door de National Police en de Dutch Supreme Court. Allemaal Engelstalig, terwijl het om zogenaamd Nederlandse instanties gaat, wat deze scam sowieso vrij opvallend (en makkelijk te herkennen) maakt. Wel komen de telefoongesprekken van Nederlandse mobiele nummers. Mobiele nummers die ook daadwerkelijk bij iemand horen, maar worden gespooft. Dat betekent dat de ‘robot’ belt vanaf een nummer waarvan het niet de eigenaar is. Bel dit soort nummers dan ook beter nooit terug. Als iemand je toch echt wil bereiken vanaf dat nummer dat je hebt geblokkeerd, dan kan diegene als het echt heel belangrijk is altijd andere manieren proberen om je te bereiken, zoals bijvoorbeeld via social media of een ander telefoonnummer.

Meteen ophangen Druk ook nooit op een cijfer, ook al wordt er vaak gevraagd om het cijfer 1 in te toetsen zodat je met een ‘agent’ belt. Die zal vervolgens je bankgegevens willen ontfutselen, wat zowel mondeling als via software die je dan moet downloaden wordt geprobeerd. Daarom, nogmaals: altijd meteen ophangen, het nummer blokkeren en als spam melden als dat kan. Ben je er toch ingetrapt? Zolang je alleen wat contactgegevens hebt doorgegeven, is er geen man overboord. Ook kunnen criminelen weinig met de laatste drie cijfers van je BSN. Wees je echter wel bewust dat mensen die cijfers hebben, want in een toekomstig telefoontje kunnen ze je vertrouwen makkelijker winnen door zelf met deze gegevens te komen.

Cybercriminelen Zodra je ‘Ministry of Justice’ hoort door een computer-achtige stem, raden we je aan op te hangen. Misschien ben je daarna nog lang bezorgd: hoe komen ze aan je telefoonnummer? Dat kan echter op veel manieren. Misschien heb je een eigen bedrijf en staat je telefoonnummer daardoor op allerlei plekken op het internet? Of je hebt een keer aan een prijsvraag meegedaan en er is een datalek geweest bij dat bedrijf. Gegevens kunnen uiteraard ook simpelweg worden gestolen door cybercriminelen.

Ongewenste telefoontjes Uiteindelijk is een telefoonnummer maar gewoon een cijferreeks, dus ze kunnen ook willekeurig worden gebeld. Met alleen een telefoonnummer kunnen cybercriminelen weinig kwaad, maar wanneer ze je bellen op dat nummer, is het dus aan jou om actie te ondernemen. Providers kunnen je ook niet helpen met dit soort frauduleuze oproepen: die adviseren alleen om je telefoonnummer te veranderen als het echt de spuigaten uitloopt. Iets wat voor veel mensen geen aantrekkelijke optie is, zeker wanneer ze bijvoorbeeld ondernemer zijn en hun bus hebben bestickerd met hun nummer. Dus: niet het gesprek aangaan, het gesprek beëindigen, het nummer blokkeren en in geen enkel geval geld overmaken of software downloaden. En, ook heel belangrijk: laat het je dag niet verpesten, want dit gebeurt zeker niet alleen bij jou.