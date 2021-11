Pas op voor Engelstalige telefoontjes van fraudeurs namens de 'National Police'

Fraude per sms of telefoon is helaas nog steeds aan de orde van de dag. Krijg je geen bericht dat er ergens nog een pakket voor je ligt , of je even op een linkje wil klikken om je gegevens achter te laten, dan is het wel een dreiging namens de 'National Police' of 'Supreme Court'. De afgelopen weken worden steeds meer Nederlanders gebeld, waarna er een bandje start met een behoorlijk dreigende toon. Weer een nieuwe methode die oplichters inzetten om je gegevens te achterhalen. Want data is goud dus je bsn-nummer laat je natuurlijk gewoon even achter. Nee, dat is heel onverstandig! Waarschijnlijk trap je er niet zomaar in, maar het is verstandig dit ook even door te geven aan wat meer kwetsbare mensen in je omgeving. Want deze smerige methode om mensen onder druk te zetten werkt natuurlijk soms helaas wél.

Doorverbonden met de Politie

Eigenlijk moeten er al alarmbellen gaan rinkelen als je een Engelstalig bandje te horen krijgt, maar de criminelen hebben goed hun best gedaan op deze nieuwste manier van oplichting. Er wordt gemeld dat je wordt gedagvaard, je bsn-nummer is betrokken bij oplichting of dat er een arrestatiebevel tegen je loopt. Als je even het cijfer 1 indrukt word je zogenaamd doorverbonden met de politie. Dat is natuurlijk het moment waarop je de criminelen aan de lijn krijgt. Je hoeft alleen 'even' je gegevens achter te laten of wat geld over te maken naar een rekeningnummer. Druk niet op 1 en maak zeker geen geld over. Het beste is om de verbinding zo snel mogelijk te verbreken en het telefoonnummer te blokkeren.

Ze proberen het soms ook via e-mail. De Politie benadert je nooit via e-mail en dagvaardingen worden ook niet digitaal verstuurd.

Slachtoffers van 50 jaar of ouder

Een bank of de Politie zal je nooit onder druk zetten om gegevens door te geven. Laat staan om geld over te maken naar iemand die je niet kent. Iedereen kan helaas het slachtoffer worden, hoe de criminelen aan de telefoonnummers komen is lang niet altijd bekend. Daders richten zich vooral op mensen van 50 jaar en ouder, zo lezen we op de site van de Politie. Vaak zijn privégegevens digitaal verhandeld en via een datalek in handen van de oplichters gekomen. Of je gegevens komen uit de data van een webwinkel. Hoe dan ook, blijf alert op verdachte telefoontjes, berichten of appjes. Ben je toch slachtoffer geworden? Doe dan aan aangifte!

Pas ook op voor gehackte WhatsApp-accounts

Een laatst waarschuwing in de categorie 'je kunt niet voorzichtig genoeg zijn'. Je kent inmiddels de appjes wel van een zogenaamde zoon of dochter die geld nodig heeft "mam, dit is m'n nieuwe nummer", maar sommige oplichters gaan inmiddels een stap verder. Zij nemen jouw account over en benaderen je contacten, die dus niet kunnen weten dat ze met een fraudeur aan het appen zijn. Natuurlijk wordt tijdens de hack geprobeerd om jouw bekenden geld te ontfutselen. Wees alert als er gevraagd wordt om een verificatiecode. Dat gebeurt via het WhatsApp-account van een bekende, die al is gehackt. Stuur nooit een 6-cijferige verificatiecode, hiermee krijgen criminelen toegang tot jouw account.

Criminelen worden steeds inventiever. Vertrouw je berichten of telefoontjes niet? Ook niet als ze van een bekende komen? Neem even de tijd om uit te zoeken of je te maken hebt met een oplichter en laat je nooit onder druk zetten om geld over te maken.