​Weer drukker op mobiele netwerken door Oud & Nieuw

Vroeger was het altijd grappig uit te drukken in sms’jes en belminuten, of simpelweg in storingen omdat het netwerk volledig overbelast was. Inmiddels is dat door de verschuiving naar mobiele data en wifi aanzienlijk verminderd, maar dat wil niet zeggen dat we er minder gebruik van maken. Integendeel: het was drukker op de mobiele netwerken dan de vorige Oud & Nieuw.

Meer foto's en filmpjes KPN rapporteert van de drie grote providers de grootste toename van dataverkeer. Het nam vergeleken bij de vorige Oud & Nieuw toe met 38 procent, met een piek tussen 5 en 10 over twaalf. KPN: “Het datarecord laat niet alleen zien dat het mobiele netwerk steeds meer gebruikt wordt, maar ook dat er vaker grote databestanden als foto’s en filmpjes verstuurd worden om nieuwjaarswensen over te brengen. Daarnaast worden videogesprekken steeds populairder tijdens de nieuwjaarsnacht.“ Qua sms’jes wisten we elkaar via KPN wel te vinden met 1,4 miljoen stuks, maar dat is wel minder dan de jaren ervoor. Het aantal telefonische oproepen van KPN-klanten is ongeveer gelijk gebleven aan vorig jaar: 4,1 miljoen keer belden mensen elkaar.

Piek in het dataverkeer T-Mobile schrijft dat er 20 procent meer data is verbruikt dan de jaarwisseling vorig jaar. Het schrijft: “De piek van het dataverkeer was tussen 00.00 en 01.00 uur. Gemiddeld genomen werd er ongeveer net zo veel data verbruikt op Oudejaarsdag ten opzichte van een reguliere dag in 2021.” Juist daardoor zijn er geen problemen met het netwerk: het dataverkeer is mede door het coronavirus al enorm toegenomen in de laatste jaren, dus providers zijn er allang op voorbereid dat er een piek is. Bovendien waren die pieken er ook bij de Formule 1-race in Zandvoort en het EK voetbal. Toch wordt er in het algemeen alweer aanzienlijk meer data verbruikt. Je zou denken dat mensen door de lockdown thuis volop op de wifi gaan, maar T-Mobile merkt dat het datagebruik met 20 procent is gegroeid in december 2021, vergeleken bij die maand in 2020.

Minder nieuwjaarswensen per sms Vodafone zag een toename van 15 procent meer data ten opzichte van Oud & Nieuw 2020 naar 2021. Het aantal mobiele gesprekken is lager geworden vergeleken bij vorig jaar, maar slechts 2 procent. Voor sms’jes geldt een afname van 16 procent. Vodafone zag tot slot vooral een piek in datagebruik tussen 10 over twaalf en kwart over twaalf. Dat is het typische moment waarop je hebt geklonken met je visite en even de tijd neemt om de appers te woord te staan of zelf de beste wensen rond te sturen. Dat alles uiteraard voordat je naar buiten gaat om naar het vuurwerk te kijken. Dat was dit jaar volop te zien, ondanks het vuurwerkverbod.