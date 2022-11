Wat zijn Google Points en waar kun je ze voor gebruiken?

Google Points zijn beschikbaar sinds januari 2021. Je vindt ze op één plek, namelijk de Play Store. Play Store is de online winkel van Google waarin je de apps voor je Android-telefoon kunt vinden. Je verdient Google Play Points met alles wat je koopt en tijdens speciale puntenevenementen wordt dat zelfs nog meer. Vervolgens kun je de punten inzetten om extra items in games te kopen of Google Play-tegoed te kopen. Ze zijn de laatste tijd veelvuldig in het nieuws, omdat mensen die hun Stadia-aankopen kregen teruggestort merkten dat hun Google Points-account werd verlaagd. Inmiddels is dat rechtgezet.

In-game premium aanschaffen

Je kunt alleen van Google Points gebruikmaken als je een Google-account gebruikt en een betaalmiddel hebt gelinkt, zoals Paypal. Het tegoed dat je verdient in het spaarprogramma kun je inzetten om apps, boeken, games, films en abonnementen met korting te kopen of helemaal gratis. Het is ook veel gebruikt om in-app premium aan te schaffen, zodat je bijvoorbeeld geen advertenties meer hoeft te zien in een app.

Het voordeel van de Google Points is dat je ze zowel verdient met apps in de appwinkel, als kunt uitgeven aan apps. Het is dus niet zo dat je er toegang mee krijgt tot een paar dingen en that’s it: je kunt het precies gebruiken voor zaken die je toch al doet in de Play Store. Je hoeft dus geen apps te kopen met je punten, tenzij je dat echt zelf wil. Op die manier haal je veel waarde uit dit programma.