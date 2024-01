Wat is een eSIM en hoe gebruik je het?

Google gaat aan zijn Pixel-telefoons toevoegen dat je van je gewone simkaart een eSIM kunt maken. Een eSIM is een virtuele variant van de simkaart. De simkaart is dat kleine plastic ‘chipje’ dat je in je telefoon steekt om zo connectie te kunnen maken met je provider. Dankzij zo’n simkaart kun je bellen en gebeld worden, maar bijvoorbeeld ook internetten via het datanetwerk van je provider. Zo’n fysiek kaartje is echter niet meer nodig om dit voor elkaar te krijgen, dat kan ook digitaal: de eSIM dus.

Veel mensen denken dat E van eSIM staat voor electronic, maar dat is niet zo. Het staat voor ‘embedded’, wat ingesloten betekent. Dat komt omdat het eigenlijk wel een soort fysieke simkaart is, alleen is die standaard in de telefoon aanwezig, niet zomaar te verwijderen en kan die als het ware geprogrammeerd worden. Dat betekent dat je dus als het ware je connectie met Odido erop kunt zetten, maar als je overstapt naar KPN er gewoon KPN op kan worden gebruikt. Bovendien kun je ook gemakkelijk de gegevens van je eSIM downloaden naar een eventueel nieuw toestel.

Een handige oplossing, want hierdoor kan bijvoorbeeld de telefoonmaker op den duur stoppen met het toevoegen van aparte simkaartgleufjes aan het toestel. Dat scheelt weer een opening waar bijvoorbeeld water en stof in kan gaan zitten. Echter zijn er meer voordelen: ben je op vakantie en je telefoon wordt gestolen, dan kun je op die manier makkelijker zorgen dat je weer bereikbaar bent: er hoeft geen fysiek simkaartje naar je te worden opgestuurd.

Zakelijk en privé

Er zijn meer voordelen: een eSIM kan bijvoorbeeld ook als tweede simkaart gelden, voor als je op vakantie bent. Wanneer je drie weken in Amerika reist, kun je dan toch overal online zijn zonder wifi, omdat je de eSIM gebruikt met een Amerikaanse provider. Een andere grote plus is dat het weer veel elektrisch afval scheelt. Een simkaart is een soort chip en mag daarom niet zomaar worden weggegooid. Bovendien is het leeuwendeel plastic, waar we ook liever minder dan meer van hebben. Het afschaffen van de fysieke simkaart zou dus wel degelijk betekenen dat er minder plastic afval ontstaat. Denk daarbij ook aan de ‘pasjes’ waar die simkaarten altijd in worden gestopt om ze veilig te vervoeren: dat is ook allemaal extra plastic. Nog een voordeel? Je kunt ze ook makkelijk gebruiken in combinatie met een wearable, zoals Apple Watch.

Er kleven nadelen aan eSIM-kaarten, maar dat zijn er een stuk minder dan de voordelen. Het grote nadeel is dat hackers de eSIM makkelijker kunnen misbruiken omdat de gegevens in een account staan. Als de hacker weet hoe iemand bijvoorbeeld op zijn Vodafone inlogt, dan kan hij er zo met je eSIM vandoor gaan. Een ander nadeel is dat niet alle telefoons het nog ondersteunen. Nieuwe vaak wel, maar oudere exemplaren zijn nog niet van deze technologie voorzien. Telefoons zoals Google Pixel 8, iPhone 15 en Samsung Galaxy S23 hebben het wel. Veel providers bieden de optie tegenwoordig wel, zoals KPN, Odido, Simyo en Vodafone.