​Wat is de perfecte grootte voor een smartphone?

Vroeger vonden we van een gsm een scherm van een paar centimeter bij een paar centimeter al genoeg. Uiteindelijk werden schermen steeds groter. Je werd soms uitgelachen met je ‘ koelkast ’, want er is een tijd geweest waarin het allemaal zo klein mogelijk moest. Inmiddels zijn we blij als een smartphone qua scherm net geen kleine tablet is, of zelfs kan vervormen van een ‘gewoon’ model naar een soort tablet. Kortom, size matters. Maar, hoe groot of klein is nou het perfecte formaat voor een smartphone?

Kleine iPhone, grote iPhone

Vroeger was het heel normaal dat je iPhone-scherm 3,5 inch was, waardoor hij heel makkelijk in je hand lag en je met één hand gemakkelijk kon typen. Nu is de gewone iPhone 13 6,1 inch, dus dat verschilt nogal. Enerzijds komt dat door waar we onze smartphone voor gebruiken. De eerste iPhones kwamen uit in een tijd dat we het heel bijzonder vonden om muziek op onze telefoon te zetten en te luisteren. Inmiddels verwachten we dat we Netflix en YouTube kunnen kijken op de smartphone, waardoor de grootte van het scherm enorm belangrijk is geworden.

Wat ook het verschil maakt, zeker met de oude gsm’s, dat is dat we geen toetsen meer hebben. Het scherm kan daardoor veel groter zijn, want eigenlijk is je telefoon inmiddels een scherm met nog wat technologie erachter. Hoewel bijna iedereen zijn telefoon hier wel eens voor gebruikt, dat kijken naar entertainment -of bijvoorbeeld social media-, is er toch een verschil in de groottes van telefoons. Toch is dat niet groot: de meeste gangbare smartphones zitten zo rond de 6 inch, wat ongeveer 15 centimeter is.