Volgende Samsung foldables zien eind juli het daglicht

Samsung heeft een datum geprikt voor haar volgende Unpacked event. Dat wordt nog deze maand gehouden, op 26 juli, in de thuishaven van de Koreaanse fabrikant, Seoul. Wat daar onthuld zal worden is geen verrassing. Op de teaser website voor het event is, net als voorgaande jaren, weer iets ‘opvouwbaars’ te zien. Met andere woorden, op 26 juli zullen de volgende, vijfde inmiddels, versies van de Galaxy Z Fold en Flip voor het eerst officieel het daglicht gaan zien.

Unpacked in het tech-hart van Seoul

Het feit dat Samsung ervoor kiest om de nieuwe high-end smartphones in haar eigen land te onthullen is misschien nog wel het grootste nieuws. Doorgaans kiest de fabrikant immers voor een wat mondialere plek, zoals New York of Londen. Dit jaar is het dus de beurt aan Seoul. Samsung heeft gekozen voor een locatie in de wijk Gangnam. Samseong-dong om precies te zijn. Dat is een plek waar veel innovatieve Koreaanse tech-startups gevestigd zijn, vlakbij Bongseunsa, een duizend jaar oude boeddhistische tempel.

Enkele weken geleden liet Samsung al doorschemeren dat de Unpacked events voortaan niet meer in mondiale steden als New York, Londen, Las Vegas, Berlijn of Barcelona georganiseerd zullen worden. De fabrikant kiest vanaf nu voor wat meer culturelere plekken, met een langere geschiedenis. De keuze voor de locaties waar de komende jaren Unpacked events gehouden worden, moeten aansluiten op het specifieke thema van het betreffende evenement.