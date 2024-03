​Verenigde Staten klaagt Apple aan voor telefoonmonopolie

De Verenigde Staten klagen Apple aan omdat het meent dat het misbruik maakt van zijn macht in de smartphonewereld. Of het geïnspireerd is door de vele klachten en onderzoeken van de EU rondom monopolies is onbekend. Wel heeft Apple het maar druk met al die regelgeving, rechtszaken en boetes.

Apple vindt het gevaarlijk

Apple heeft gereageerd op het nieuws en zegt dat de rechtszaak bedreigt wat Apple is en welke principes zijn producten bijzonder maakt in zeer concurrerende markten. “Als dit succesvol is, zou het ons vermogen om het soort technologie te maken dat mensen van Apple verwachten - waarbij hardware, software en diensten elkaar kruisen - belemmeren. Het zou ook een gevaarlijk precedent scheppen, waardoor de overheid de macht zou krijgen om zich te bemoeien met het ontwerp van de technologie van mensen. We zijn van mening dat deze rechtszaak onjuist is, zowel wat de feiten als de wet betreft, en we zullen ons er krachtig tegen verdedigen."

Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Wel is het een schok in de techwereld. Niet zozeer omdat Apple geen monopolie zou hebben, want het is wel duidelijk dat het erg machtig is en vaak de mazen van de wet opzoekt om toch te blijven doen wat het doet. Het is vooral dat de Verenigde Staten, het thuisland van het bedrijf dat vroeger eerder beschermend optrad naar het merk, nu in de aanval gaat. We zijn benieuwd of Apple strijdbaar blijft en wat straks de oplossing zou zijn, mocht een rechter het inderdaad eens zijn met de overheid.