Verdriedubbeling mobiele data in Europa

Dat we met z’n allen in Europa elk jaar weer meer mobiel dataverkeer genereren is al sinds de komst van 4G geen groot nieuws meer. Echter, we bevinden ons op dit moment in een nieuwe transitiefase, naar 5G met nog snellere mobiele dataverbindingen. Natuurlijk, 5G is er al een paar jaar, maar net als bij 4G duurt het even voordat een substantieel deel van de consumenten hun ‘oude’ abonnement hebben vervangen. Bovendien gaat de uitrol van 5G niet in alle Europese landen even snel. Sterker nog, er zijn met name in het oostelijke deel van Europa nog landen waar men nog de transitie van 3G naar 4G moet maken.

Drie keer meer mobiele data in 2028

De GSMA verwacht in haar meest recente rapport over de ontwikkelingen rondom mobiele netwerken in Europa dat de verdere uitrol van 5G en 4G netwerken er in Europa voor zullen zorgen dat het mobiele dataverkeer tussen nu (2023) en 2028 gaat verdriedubbelen. De GSMA stelt ook dat 5G in 2028 de meest gebruikte mobiele netwerktechnologie zal zijn en dat zal dan met name te danken zijn aan de verdere groei van 5G-netwerken in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Dat er nog veel werk verzet moet worden om 5G Europa breed beschikbaar te maken blijkt ook uit het feit dat eind 2022 slechts 5 procent van de mobiele netwerken in Europa 5G ondersteunden. In Nederland hebben we al enkele jaren vrijwel landelijk dekkend 5G - en binnenkort ook met alle frequentiebanden, maar dat geldt dus zeker niet voor heel Europa.

Dat heeft zeker ook te maken met de kosten. Om heel Europa van 5G netwerkdekking te voorzien, moeten de verschillende providers, alles bij elkaar gerekend, naar schatting 400 miljard Euro investeren. Dat geld moet ook nog een keer terugverdiend worden. En het is pas 10 jaar geleden dat ze vele tientallen, en honderden, miljarden investeerden in de 4G-netwerken. Om dat terug te verdienen moet je heel wat abonnementjes van een paar tientjes per maand verkopen.