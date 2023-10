5G zou nooit capaciteitsproblemen krijgen, maar loopt nu toch ‘vol’

Het is inmiddels meer dan 10 jaar geleden dat telecomproviders vol trots vertelden dat met de komst van 4G de netwerkproblemen, door drukte en het almaar groeiende mobiele dataverbruik, voorgoed verleden tijd zouden zijn. Met een 4G-verbinding zou er altijd voldoende bandbreedte en capaciteit zijn. Amper vijf jaar later was ons mobiele dataverbruik en roep om bandbreedte echter alweer zo ver gegroeid dat de providers die uitspraken moesten terugnemen. Maar… er was een oplossing: 5G. Wederom werd ons en de hele wereld voorgehouden dat netwerkcongestie en bandbreedtekrapte met de komst van het supersnelle en extreem betrouwbare 5G voorgoed tot het verleden behoorden.

5G-netwerken lopen ook vol

Het zal niemand verbazen dat ook die beloftes uiteindelijk weer ingeslikt moeten worden. Gaat de carrousel dan opnieuw draaien, voor 6G dit keer? Nou, 6G gaat er zeker komen, maar dat duurt nog wel een jaartje of zeven. De verwachting is dat de uitrol rond 2030, op zijn vroegst, zal starten. Echter, Vodafone ziet nu al beren op de weg voor wat betreft de capaciteit van 5G-netwerken in relatie tot de nog altijd elk jaar met zo’n 30 procent groeiende vraag naar mobiele data. Daarom test de provider met het gebruik van de hoge 6GHz frequentieband voor 5G-netwerken. Op dit moment is het 6GHz spectrum nog niet toegewezen voor gebruik op 5G-newerken. We kennen de 6GHz frequentieband natuurlijk vooral van WiFi6. In het hogere deel van dat spectrum is echter nog bandbreedte beschikbaar.

De test die Vodafone in een gecontroleerde omgeving heeft uitgevoerd, was succesvol. Tijdens de test op de 6GHz-band werden mobiele datasnelheden gehaald tot wel 5 gigabit/s. De gemiddelde downloadsnelheden lagen rond de 2 gigabit/s. Dat is ongeveer dubbel de maximale download snelheden die met de huidige 5G-frequentiebanden gehaald worden.

Driekwart mobiele data wordt binnenshuis verbruikt

Bovendien, zo bleek uit de test, kan het 6GHz spectrum relatief eenvoudig worden toegevoegd aan de bestaande netwerkapparatuur (masten) zodat op korte termijn dezelfde dekking gegarandeerd kan worden als die van de huidige 5G-netwerken. Het goede nieuws was ook dat de hogere ‘6GHz-snelheden’ ook binnenshuis behaald werden. Dat is belangrijk omdat ongeveer driekwart van het mobiele dataverkeer daar (kantoren, woonhuizen etc) gegenereerd wordt.

De vraag is nu of de instanties die beslissen over het alloceren van spectrum voor mobiele netwerken, meegaan in de wens van providers om een deel van het 6GHz spectrum aan 5G toe te wijzen. Volgende maand (november, red) wordt onder andere daarover gesproken tijdens de World Radiocommunication Conference (WRC-23) in Dubai.