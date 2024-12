Uber Teens is een uitbreiding van de app speciaal voor jongeren

Vandaag, maandag 9 december 2024, lanceert Uber ook in Nederland Uber Teens. Dat is een extra dienst waarmee tieners van 13 tot 17 jaar een taxirit kunnen boeken via de Uber app. Het biedt een uitkomst voor ouders die hun kind liever niet ‘s avonds laat alleen over straat laten gaan, en die zelf niet altijd in de gelegenheid zijn hun kind op te halen.

Uber Teens

Na de succesvolle uitrol en lancering in ondermeer de Verenigde Staten, Groot Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Finland, is het nu de beurt aan Nederland. Uber heeft meer dan een jaar gewerkt aan de ontwikkeling van tieneraccounts, samen met veiligheidsexperts als Safe Kids Worldwide en ParentZone; een ouderorganisatie die werkt aan een veiliger en positiever online milieu voor gezinnen en kinderen. Om van Uber Teens gebruik te kunnen maken, moeten ouders of voogd, hun kind uitnodigen een account aan te maken onder het familieprofiel. Alleen dan kan de tiener zelf een rit via de Uber app bestellen. Het teens-profiel is dus altijd gekoppeld aan het account van de ouders, zodat zij inzicht hebben in wanneer hun kind een rit boekt en waar deze naartoe gaat. Ook kunnen ouders de rit volgen en contact opnemen met de chauffeur.