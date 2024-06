Uber betaalt Amerikanen 1.000 dollar om hun auto te laten staan

Een opmerkelijk aanbod van Uber voor Noord-Amerikanen. Als ze hun auto vijf dagen laten staan, dan krijgen ze 1.000 dollar. Een flink bedrag. Hoe ze dan naar hun werk, vrienden, familie en sporten moeten gaan? Met een Uber. Uber geeft gratis ritjes in ubers weg, naast credits om het openbaar vervoer te gebruiken. Een soort charmeoffensief ten behoeven van rideshares dus.

Noord-Amerika

Het is wel een typisch Noord-Amerikaans experiment, immers zijn de Verenigde Staten en Canada plekken waar mensen constant de auto pakken. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat dat ook al heel jong kan, maar ook met hoe die steden zijn opgezet: fietspaden zijn er niet veel en je moet nu eenmaal grotere afstanden overbruggen. Het zijn echt autolanden, hoewel de steden ook een heel gezonde infrastructuur hebben qua openbaar vervoer.

Uber geeft maar een handjevol mensen de kans om hun auto vijf weken te laten staan en alles met openbaar vervoer en Ubers te doen. Een leuke uitdaging, maar waarom zouden we er in Nederland aandacht aan besteden? Omdat het interessant is om het naast elkaar te leggen: als we in Nederland de auto moesten laten staan, dan zouden we dat veel sneller doen. Ons openbaar vervoer is in de meeste provincies dik in orde. Tegelijkertijd hebben we wel een minder rijke Uber-cultuur dan de Amerikanen hebben, waardoor dat voor sommige mensen een flinke omschakeling zou zijn. Ubers kunnen echter een heel betaalbaar alternatief zijn, zeker als je ergens snel wil komen omdat het middenin de nacht is of je naar een afspraak moest haasten.

My Houston peeps, uber or car rental for my two day trip? — Nikky Ruse (@RuseNikky) April 4, 2024

Uber

We zijn ook een fietsland, waardoor we makkelijker zeggen: dan pakken we de fiets wel. Zeker nu elektrische fietsen zo normaal zijn geworden, waarmee je zonder zweten langere afstanden kunt afleggen is ideaal en voor veel mensen al een reden om de auto niet meer te pakken of zelfs helemaal weg te doen. Uber wil in Amerika een punt maken: het wil de hoge kosten die het hebben van een eigen auto met zich meebrengen laten zien, maar ook de invloed op de gezondheid laten zien, wanneer er minder auto’s op de weg zijn. Dat laatste gaat uiteraard absoluut niet lukken met 175 minder auto’s op de weg, maar het punt dat auto’s nu eenmaal zorgen voor veel uitstoot, zeker als je ze niet deelt met anderen die toch dezelfde kant op moeten, is een feit dat het nog eens wil aanstippen in het licht van ‘anders reizen’.

Het is vooral leuk om te zien dat je 1000 dollar krijgt om je auto te laten staan. Nu is dat geen handje contactje cash: Je krijgt 500 dollar om in de Uber-app te gebruiken, 2000 dollar om een deelauto te gebruiken en 300 dollar om bijvoorbeeld de bus, metro of trein te pakken. Maar toch: het zal zeker bij een aantal mensen wel de ogen openen naar duurzamere opties. Zeker steden als Los Angeles zouden veel baat hebben bij minder auto’s: de files daar zijn berucht en zorgen er vaak voor dat je 1,5 uur langer onderweg bent, alleen al voor een klein ritje in de stad.

Het is een druppel op een gloeiende plaat, maar zeker nu zelfrijdende taxi’s toch wat minder lekker uit de verf komen, doet het er waarschijnlijk heel verstandig aan om een marketingcampagne als deze op te zetten.