Uber Rent: Je kan nu ook een auto huren vanuit de Uber app

Vanaf vandaag kunnen Nederlandse gebruikers van Uber de app ook gebruiken om een auto huren. Uber Rent is de naam van de nieuwe dienst, en het is de meest recente innovatie van het bedrijf in het zijn van een one-stop-shop voor het maken van reisplannen.

Met Uber Rent wordt het huren van een auto makkelijker, toegankelijker en betaalbaarder dan ooit. Voor deze dienst werkt Uber samen met een aantal betrouwbare en bekende autoverhuurbedrijven, zoals Hertz en Avis. Het testen van autoverhuur via de app begon overigens al in 2018 in San Francisco.

CarTrawler



De dienst wordt mede mogelijk gemaakt door CarTrawler - ‘s werelds meest toonaangevende technologieleverancier voor de verhuursector. Met CarTrawler worden de beste autohuuropties aanbevolen op basis van de locatie en bestemming van een gebruiker. Daarnaast kunnen gebruikers huuropties binnen de dienst vergelijken op basis van prijs, grootte van de auto en beoordelingen van andere gebruikers.

Hoe werkt Uber Rent

Het is per direct beschikbaar voor alle Nederlandse gebruikers. Als je deze 4 stappen volgt kan je eenvoudig een huurauto reserveren: